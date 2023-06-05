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Первый этап реновации в Царицыне скоро завершится

Первый этап реновации в Царицыне скоро завершится
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В районе осталось расселить четыре старых дома, где проживают 850 человек.

Новые квартиры по программе реновации получили уже 3,5 тысячи жителей района Царицыно. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В районе осталось расселить четыре дома. После этого первый этап программы реновации в Царицыне завершится, уточнил руководитель ведомства.

Для строительства новостроек в районе подобрали 10 стартовых площадок. На семи из них начались работы. Два дома находятся на стадии проектирования.

Власти Москвы продолжают подбирать площадки под строительство новостроек. Значительную часть домов построят на месте снесенных ветхих зданий.

"Всего в рамках программы реновации в новых квартирах будут проживать 36 тысяч жителей района", – сообщил Левкин.

Глава департамента отметил, что переселенцам предоставляют жилье с полной отделкой комфорт-класса, просторными кухнями, прихожими и санузлами. Во дворах оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Для владельцев автомобилей строят подземный паркинг.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

В мае 2023 года квартиры по программе реновации получили 2,2 тысячи человек. Больше всего новоселов в Северо-Восточном административном округе — почти 600 человек, на юге и юго-востоке города — 370 и 421 человек соответственно, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Власти столицы утвердили программу реновации 1 августа 2017 года. В нее входит 5175 домов общей площадью более 16 миллионов квадратных метров. Квартиры в новостройках получат около миллиона человек.

Участники программы получают равноценные (по рыночной стоимости) или равнозначные квартиры и переезжают в пределах своего района. Они продолжают пользоваться той же школами и детскими садами, станциями метро и остановками наземного транспорта, торговыми центрами, спортивными объектами и местами отдыха.

На первых этажах новостроек размещаются предприятия торговли и сферы услуг. Входные группы оборудуют на уровне земли, что удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, инвалидов, мам с колясками.

Первый этап реновации продлится до 2025 года, второй – до 2028-го. Заключительный этап пройдет в 2029-2032 годах.

5 июня 2023, 17:00
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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