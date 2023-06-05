Квартиры по реновации в мае получили более двух тысяч москвичей

По числу переселенцев за май лидируют Северо-Восточный, Юго-Восточный и Южный административные округа.



В Москве семимильными шагами реализуется масштабная программу реновации, запущенная еще в 2017 году главой города Сергеем Собяниным. За год более 12,5 тысячи жителей столицы получили квартиры в новостройках, более двух тысяч из них – в мае.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по числу переселенцев за последний месяц весны лидируют Северо-Восточный, Юго-Восточный и Южный административные округа. Жители столицы за май заключили с департаментом городского имущества 860 договоров на равнозначные квартиры, добавил глава ведомства.

"В результате жилье в новостройках получили более 2,2 тысячи граждан. Больше всего новоселов на северо-востоке города — почти 600 человек, на юго-востоке и юге столицы — 421 и 370 человек соответственно", — подчеркнул чиновник.

Участники программы реновации могут рассчитывать на равноценные (по рыночной стоимости) или равнозначные квартиры в том же районе, причем, максимально близко к их старым домам. При этом ветхие здания сносятся, а на их месте возводятся не только новостройки, но и необходимая инфраструктура.

На первых этажах размещаются предприятия сферы торговли и услуг. Рядом с домами организуются общественные пространства. Более того, новые квартиры по программе реновации отличаются улучшенной планировкой и отделкой под ключ.

Горожане с полной учетной записью на портале mos.ru при желании получают дополнительные бесплатные услуги, в том числе, транспорт и грузчиков для переезда, нотариальную поддержку и предварительный просмотр жилья. Сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" был запущен в 2020 году по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.

Сегодня российская столица является один из лидеров по темпам и объемам строительства среди регионов страны. За последние пять лет объем ввода в эксплуатацию и строительства жилья показали двукратный рост. В минувшем году было возведено 6,9 миллиона квадратных метров жилплощади.

Столичная программа реновации суммарно затрагивает почти 16,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Это 5175 домов или более 350 тысяч квартир.