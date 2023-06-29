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Четверг 29 июня

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В саду имени Баумана пройдет фестиваль моды "Зеленый подиум"

В саду имени Баумана пройдет фестиваль моды "Зеленый подиум"
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Ярмарка, модные показы и театрализованное представление ждут зрителей на фестивале "Зеленый подиум".

15 и 16 июля в саду имени Баумана будет проходить фестиваль моды "Зеленый подиум", где свыше 70 российских дизайнеров представят зрителям авторские коллекции одежды и аксессуаров. По трем подиумам продефилируют как профессиональные, так и начинающие модели.

Также для посетителей фестиваля будет организована большая ярмарка товаров, где свыше 100 производителей представят свою продукцию: дизайнерские платья, украшения, предметы интерьера и не только.

Ярмарка и модные показы – не единственное, что ждет зрителей на мероприятии. Пройдут и образовательные лекции ландшафтных дизайнеров, экологов, модельеров и других специалистов. Темы лекций: экология, осознанное потребление, дизайн, искусство.

Театрализованное представление "Модное прочтение русской классики" – главное событие, которое ждет посетителей фестиваля моды. Организаторы фестиваля и дизайнеры представят свое видение того, как выглядели бы известные герои из произведений художественной литературы в наше время.

Представление покажут в гроте "Бельведер" 16 июля. Одежду для шоу создали дизайнеры, которые вдохновились классической литературой. Артисты продефилируют по лестнице исторического грота и прочитают отрывки из разных произведений.

В прошлом году фестиваль "Зеленый подиум" состоялся впервые. Тогда в мероприятии приняли участие свыше 50 дизайнеров из России и стран СНГ, 100 отечественных компаний, которые производят одежду, аксессуары, продукты для здорового питания и другие товары.

Фестиваль "Зеленый подиум" – это мероприятие для поддержки отечественных дизайнеров. Оно дает им возможность развивать собственные бренды.

Ранее был анонсирован модный показ "Стиль мегаполиса", в котором примут участие модели "серебряного" возраста. Мероприятие, которое пройдет в пятницу, 30 июня, организуют активисты центра московского долголетия "Таганский" и ассоциация клубов долголетия. Также для зрителей состоятся мастер-классы по изготовлению украшений и атласных лент, по стилизации и декорированию интерьера. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

29 июня 2023, 15:59
Фото: www.mos.ru
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

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