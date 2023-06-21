В Алексеевском районе расселили три дома по реновации

Жилье с полной отделкой в новостройке получили 260 семей.



В районе Алексеевский Северо-Восточного административного округа (СВАО) завершилось расселение трех старых домов. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Современное комфортное жилье получили 260 семей из домов по адресам: улица Константинова, дом 2, Маломосковская улица, дом 15 а, Ярославская улица, дом 2", – уточнил глава ведомства.

Старые здания демонтируют по технологии "умного" сноса. На их месте начнут возводить новостройки для других переселенцев. Здания уже проектируются.

Левкин отметил, что жители старых домов переехали в новостройку на Староалексеевской улице. В доме 326 квартир: 63 однокомнатные, 234 двухкомнатные и 29 трехкомнатных.

Входные группы в дом оборудовали на уровне земли. Это удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, инвалидов, мам и пап с детскими колясками. В подземной части здания обустроен паркинг для личного автотранспорта на 102 места.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроили. Там высадили кустарники и деревья, разбили газоны и цветники. Во дворе установили детские и спортивные площадки, лавочки и урны.

Квартиры в новостройках по реновации получили более девяти тысяч жителей северо-востока Москвы. Округ является одним из лидеров по темпам переселения.

В СВАО первый этап реновации выполнен на 60%. Под заселение передали 33 новостройки. Еще три дома ввели в эксплуатацию и передадут участникам программы до конца текущего года.

Переселение идет в 13 районах северо-востока: Алексеевском, Бутырском, Бабушкинском, Лианозово, Лосиноостровском, Марьиной Роще, Марфино, Ростокино, Северном и Южном Медведково, Отрадном, Северном и Ярославском.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошли 5175 домов. В основном это так называемые хрущевки, построенные более 50 лет назад. Жилье в них устарело морально и физически.

Москвичи переезжают в пределах своего района и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, остановками наземного транспорта и станциями метро, магазинами и местами отдыха. Зачастую новый дом находится по соседству со старым.

Программа проходит в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй пройдет до 2028-го, третий запланирован на 2029-2032 годы. Благодаря реновации новые квартиры получат около миллиона человек.