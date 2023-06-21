В Алексеевском районе расселили три дома по реновации

Женился внук Веры Алентовой Тесты Умер актер популярных сериалов Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Среда 21 июня

15:4381-летняя Алентова неузнаваема на свежем фото: Можете поверить? 15:00Умер снимавший клипы для "Чайфа" режиссер Котельников 13:20Навка прервала молчание после новостей о нервных срывах Костомарова 13:00Эксклюзивный договор продажи недвижимости: плюсы и минусы 12:20Как через Госуслуги подать документы в вуз 12:20"Мало не покажется!": Не получившая приглашение на выпускной дочери Волочкова угрожает лицею 12:00Жизнь очень изменилась: что случилось с огородницей Октябриной Ганичкиной 11:40"Я бы хотела знать, сколько осталось": как изменилась жизнь победившей рак Крючковой 11:20Средняя скидка на квартиру в Москве – 6% 11:00"Это вообще нормально?": Долина удивила снимком с молодым брюнетом 10:40"Обман вскрылся": Внучка Зайцева озвучила неприятные факты о появившемся наследнике 10:20Все больше квартир продается по переуступке 10:07Россияне пожаловались на нехватку доступных для питомцев отелей 10:00Дизайн ванной комнаты: актуальные тренды 09:40Батрутдинов оказался на грани выживания из-за соблазнивших его Воли и Утяшевой 09:20"Ариадне можно посочувствовать": Волочкову пожурили за публичные разборки с дочерью 09:00"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой 08:40"Еж-ягода": чем хороша ежевика и почему она так называется 08:20"Я могу быть лидером этого движения": Волочкова задумалась об открытии школы балета 08:00Более 10 млн: Киркоров сделал сыну роскошный подарок 06:22"Я не пожалела": Сделавшая "уколы красоты" Решетова показала результат 04:06Лишь 8% столичных ЖК находятся у пляжей 02:13Гузеева встревожила публику новым намеком на уход из "Давай поженимся" 00:09"Все аплодировали": певец IVAN рассказал об отборе на "Евровидение" 23:30Бальные танцы на колясках: трогает до слез 21:34Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе 20:50"Две легенды": сияющая Муцениеце поделилась снимком с Якубовичем 20:15Цымбалюк-Романовская вспомнила о Джигарханяне: Вечная нежность 19:29"Мне их жаль": Манукян заговорил о пороках Пугачевой и Галкина* 18:58"Она посмотрела на меня и согласилась": молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной 18:40Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле 17:50"Покойся с миром": коллеги оплакивают актера из "Отчаянных домохозяек" 17:15"Будем жестко отслеживать": Милохину прочат карьеру дворника 16:28"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 16:02Внук Пугачевой рассказал о тяжелой и изматывающей работе: Месяц бессонных ночей 15:39"Тихая любовь": экстрасенс предсказала 71-летней Аллегровой брак с богатым мужчиной 15:00Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов 14:40Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами 14:40Диетолог предостерег людей с болезнями сердца от питья кофе в жару 14:20На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок 13:40"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации 13:20Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным 13:00Съемки шоу Малахова обернулись скандалом с группой "Божья коровка" 12:40В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик 12:20Квартиры с каким ремонтом хуже продаются 12:00"Много не трачу": солистка "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих домах и доходах 11:40"Худший сезон": Россияне обвинили Бузову в подсуживании на шоу "Звезды в Африке" 11:20"Сейчас заплачу": Бузова объяснила свое решение отказаться от любимой собаки 11:00"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе 10:40Как две капли: в избраннике Асмус разглядели сходство с ее отцом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Алексеевском районе расселили три дома по реновации

В Алексеевском районе расселили три дома по реновации
3

Жилье с полной отделкой в новостройке получили 260 семей.

В районе Алексеевский Северо-Восточного административного округа (СВАО) завершилось расселение трех старых домов. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Современное комфортное жилье получили 260 семей из домов по адресам: улица Константинова, дом 2, Маломосковская улица, дом 15 а, Ярославская улица, дом 2", – уточнил глава ведомства.

Старые здания демонтируют по технологии "умного" сноса. На их месте начнут возводить новостройки для других переселенцев. Здания уже проектируются.

Левкин отметил, что жители старых домов переехали в новостройку на Староалексеевской улице. В доме 326 квартир: 63 однокомнатные, 234 двухкомнатные и 29 трехкомнатных.

Входные группы в дом оборудовали на уровне земли. Это удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, инвалидов, мам и пап с детскими колясками. В подземной части здания обустроен паркинг для личного автотранспорта на 102 места.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроили. Там высадили кустарники и деревья, разбили газоны и цветники. Во дворе установили детские и спортивные площадки, лавочки и урны.

Квартиры в новостройках по реновации получили более девяти тысяч жителей северо-востока Москвы. Округ является одним из лидеров по темпам переселения.

В СВАО первый этап реновации выполнен на 60%. Под заселение передали 33 новостройки. Еще три дома ввели в эксплуатацию и передадут участникам программы до конца текущего года.

Переселение идет в 13 районах северо-востока: Алексеевском, Бутырском, Бабушкинском, Лианозово, Лосиноостровском, Марьиной Роще, Марфино, Ростокино, Северном и Южном Медведково, Отрадном, Северном и Ярославском.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошли 5175 домов. В основном это так называемые хрущевки, построенные более 50 лет назад. Жилье в них устарело морально и физически.

Москвичи переезжают в пределах своего района и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, остановками наземного транспорта и станциями метро, магазинами и местами отдыха. Зачастую новый дом находится по соседству со старым.

Программа проходит в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй пройдет до 2028-го, третий запланирован на 2029-2032 годы. Благодаря реновации новые квартиры получат около миллиона человек.

21 июня 2023, 15:57
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

В Новой Москве построят школу на 725 мест

В Новой Москве построят школу на 725 мест
Общая площадь четырехэтажного здания составит 12,5 тысячи квадратных метров. Новая Москва развивается семимильными шагами.

На Павелецкой набережной закончился капремонт

На Павелецкой набережной закончился капремонт
О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Власти российской столицы продолжают работы по ремонту и благоустройству важных общественных пространств города: дворов, парков, скверов, улиц, участков около транспортно-пересадочных пунктов, набережных и других.

Как благоустроят территории около транспортных объектов в 2023 году

Как благоустроят территории около транспортных объектов в 2023 году
Основанная зада – сделать участки около транспортных объектов комфортными как для пассажиров, так и для местных жителей. Власти Москвы активно благоустраивают территории около транспортных объектов.

В районе Соколиная гора ввели в эксплуатацию детский сад на 125 мест

В районе Соколиная гора ввели в эксплуатацию детский сад на 125 мест
В Восточном административном округе ввели в эксплуатацию второй детский сад за год. С начала 2023 года в Москве построили порядка 30 различных объектов образования.

В Зеленограде ввели в эксплуатацию детский сад на 250 мест

В Зеленограде ввели в эксплуатацию детский сад на 250 мест
Процесс строительства нового детского сада в Зеленограде контролировали специалисты Мосгосстройнадзора. На официальном сайте мэра Москвы сообщается о завершении строительства детского сада в одном из жилых комплексов Зеленограда.

Выбор читателей

20/06Втр"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 20/06Втр"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 21/06Срд"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой 20/06ВтрГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе 20/06Втр"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе 20/06ВтрРоспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов