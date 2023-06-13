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Вторник 13 июня

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Около 9 тысяч жителей СВАО получили квартиры по реновации

Около 9 тысяч жителей СВАО получили квартиры по реновации
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Всего под переселение в округе попали 73 старых дома.

Столичные власти продолжают реализацию масштабной программы реновации, которую еще в 2017 году запустил мэр Москвы Сергей Собянин. Так, за минувший год счастливыми обладателями новый квартир стали 12,5 тысячи жителей столицы.

В прошлом месяце по числу переселенцев в мае лидировали Северо-Восточный, Юго-Восточный и Южный административные округа. Об этом ранее рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

К слову, в СВАО первый этап реновации выполнен на 60 процентов. Новые квартиры получили около девяти тысяч жителей округа, уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Всего на северо-востоке уже переданы под заселение 33 новостройки. Еще три дома введены в эксплуатацию и будут переданы под заселение до конца 2023 года", – подчеркнул глава ведомства.

Всего под переселение в Северо-Восточном административном округе попали 73 старых дома. Жители 44 ветхих зданий либо уже полностью переселены, либо переезжают в новостройки поблизости. На месте снесенных объектов по программе реновации власти возведут новое жилье, а также необходимую для районов социальную инфраструктуру.

Кстати, переселение москвичей проводится в 13 районах СВАО: Алексеевском, Бутырском, Бабушкинском, Лианозово, Лосиноостровском, Марьиной Роще, Марфино, Ростокино, Северном и Южном Медведково, Отрадном, Северном и Ярославском.

Важно отметить, что участники программы реновации получают либо равноценные (по рыночной стоимости), либо равнозначные квартиры в районе проживания, как можно ближе к снесенным домам. А на первых этажах новостроек размещаются предприятия сферы торговли и услуг.

Рядом с домами, построенными по реновации, организуются общественные пространства. Новые квартиры отличаются улучшенной планировкой и отделкой под ключ. Кстати, их можно посмотреть заранее, если пройти полную регистрацию на портале mos.ru.

Также москвичи с полной учетной записью получают дополнительные бесплатные услуги, в том числе, транспорт и грузчиков для переезда, а также нотариальную поддержку. Сервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" был запущен в 2020 году по решению главы города Сергея Собянина.

13 июня 2023, 13:58
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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