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Гостей фестиваля "Рыбная неделя" ждут изысканные деликатесы

Гостей фестиваля "Рыбная неделя" ждут изысканные деликатесы
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Посмотреть мастер-классы от шеф поваров, насладиться блюдами и купить домой морепродукты можно на 26 городских площадках.

С наступлением теплой погоды в Москве стартовал традиционный масштабный кулинарный фестиваль – "Рыбная неделя". Новый сезон открылся 26 мая. Насладиться огромным разнообразием гастрономических изысков, а также посетить интересные мероприятия жители и гости столицы могут вплоть до 4 июня.

Свежую рыбу и морепродукты – суммарно около 250 тонн – специально для москвичей привезли со всей России. При этом более 300 столичных ресторанов разработали для гостей фестиваля уникальное меню. Мероприятия проходят на 26 городских площадках.

Желающие смогут посетить кулинарные шоу и мастер-классы от лучших шеф-поваров. Впрочем, москвичей ждут не только вкусные истории, но и вкусные блюда. Изысканные деликатесы из рыбы и морепродуктов можно купить домой или насладиться ими прямо на фестивале.

Кулинарные шедевры ждут посетителей площадки в Парке Горького. Там рыбу и морепродукты жарят на гриле. В меню скумбрия в специях, обжаренная с лимоном и розмарином, лосось с томатами черри в дальневосточном соусе, креветки в кисло-сладком соусе, черноморская барабулька в сливочно-зеленом соусе и другие блюда.

В проезде Серебрякова и на бульваре Дмитрия Донского можно насладиться сибасом, дорадо, стейками лосося и спинками трески, также приготовленными на гриле. Корюшку и барабульку с зеленью и чесноком подают прямо со сковороды. На Коптевском бульваре готовят раков в соусе горгонзола или томатном.

Если и этого мало, то котлеты из краба по-камчатски в пшеничной булочке точно никого не оставят равнодушными. А императорскую устрицу, морского ежа, клешни камчатского краба и фрикадельки из креветок можно попробовать на Тверской площади.

Уха по-московски, пельмени с рыбой и крем-сыром, филе трески в красном кляре с картофелем по-деревенски, котлеты из мурманской трески на булочке, рыбные стрипсы с соусом тартар, морской коктейль в соевом соусе, креветки в панировке ждут гостей площадки на площади Революции.

Радужную форель на гриле, кулек с барабулькой, шашлык из гребешков и стейк из семги с салатом стоит пробовать на Городецкой улице. Пирогом с семгой, байдаковским пирогом с грибами, творожным сыром и лососем, расстегаем с рыбой москвичи смогут угоститься на Святоозерской улице.

Участников фестиваля "Рыбная неделя" также ждут воздушные вафли с семгой, свежими огурцами и соусом песто, жареный картофель с мидиями и свежей зеленью в кулинарных зонах в проезде Серебрякова, на улицах Сухонской и Хачатуряна и другие гастрономические изыски.

2 июня 2023, 13:54
Фото: mos.ru
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