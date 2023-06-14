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Среда 14 июня

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В районе Вешняки благоустроят Рассветную аллею

В районе Вешняки благоустроят Рассветную аллею
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Работы пройдут в формате "от дома до дома".

В российской столице продолжается реализация масштабной программы благоустройства "Мой район", которая направлена на создание комфортных условий и системное развитие инфраструктуры во всех районах города. Одним из важнейших элементов проекта является обновление территорий в формате "от дома до дома".

Данный формат предполагает благоустройство от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Параллельно работы проводятся на нескольких территориях. К примеру, под обновление попала Рассветная аллея в районе Вишняки.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Начались работы на Рассветной аллее, границы проходят от Северо-Восточной хорды до Новогиреевского путепровода", — подчеркнул чиновник.

Основные этап благоустройства планируется завершить в августе текущего года. На данным момент на территории оборудован строительный городок и установлены ограждения с сигнальными лампами, а также информационные баннеры. Для местных жителей организованы безопасные маршруты.

Вскоре специалисты приступят к обновлению покрытий на проезжай части и на тротуарах общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Около входа в лесопарк "Кусково" оборудуют плоскостную парковку, а вдоль улицы — парковочные карманы для автомобилей.

"В рамках изменения схемы дорожного движения обустроим 10 новых пешеходных переходов с контрастным освещением и "лежачими полицейскими", уточнил заместитель главы города.

Также на Рассветной аллее появятся более 160 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Площадь озеленения в рамка благоустройства составит 36 тысяч квадратных метров.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что благоустройство участка Ленинского проспекта стартовала на юго-западе Москвы. В рамках работ планируется привести в порядок территорию от Университетского до Ломоносовского проспекта.

Как отметил Петр Бирюков, перед специалистами комплекса городского хозяйства стоит задача "сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей".

14 июня 2023, 14:56
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

На юго-западе Москвы благоустроят участок Ленинского проспекта

На юго-западе Москвы благоустроят участок Ленинского проспекта
Планируется обновить участок от Университетского до Ломоносовского проспекта. Благоустройство участка Ленинского проспекта стартовала на юго-западе российской столицы.

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