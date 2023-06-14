На юго-западе Москвы благоустроят участок Ленинского проспекта

История ареста замка Пугачевой и Галкина* Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Среда 14 июня

14:00"В изоляторе праздновала": Тодоренко столкнулась с трудностями перед днем рождения 13:40В Бутово мужчина ранил ножом жену и малолетнюю дочь 13:20Отправившаяся в путешествие Нетребко показала точеную фигуру 13:00"Я не вижу": Бузова пожаловалась на проблемы со зрением 12:40В Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой 12:20"Животное": Батурин ответил цинично высказавшейся о Костомарове певице 12:00Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве 11:40Наводнение в Сочи: река Мацеста вышла из берегов 11:00"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину 10:40Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой 10:30Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие 10:20На российский рынок выходит крупный производитель мебели 10:00Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне 09:40Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках 09:20В России упал спрос на квартиры-студии 09:00Совсем другая: Появившаяся на публике Кадышева кардинально изменилась 08:40Зачем квакает лягушка? 10 фактов о жизни удивительного создания 08:20"Ничто не предвещало беды": Известная певица выпала с 10 этажа вместе с дочерью 08:00"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем 06:14Столичные новостройки у реки на 10% дороже 04:39Скандальный финал и дефиле в купальниках: как проходил первый в Советском Союзе конкурс красоты 02:31Квартиры какой площади лучше продаются 00:02В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами 00:01Не только хожу под елочку: Волочкова рассказала про голые забеги по дачному участку 22:00Кушанашвили припомнил Глызину встречи с проводницами в туалете поезда 21:20"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи 20:50Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена 20:20"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме 20:00Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша 19:00"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 18:40“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 18:20В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях 18:00Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой 17:40"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 17:20"До дня вашей смерти!" взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями 17:00Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 16:40"Станут патриотами": Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд 16:20СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной 16:00Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов 15:40Американский актер из "Однажды в Америке" разбился на мотоцикле 15:20"Не ем уже как два месяца": бывшая жена Безрукова рассказала о предпочтениях в еде 15:00"Оказалось, он женат": Блогер раскрыл неприятные факты о предполагаемом возлюбленном Гагариной 14:40Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае 14:20Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии 14:00В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар 13:40Поваленный крест на могиле Бондарчук напугал пришедших на Новодевичье кладбище 13:20"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической 13:00"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала 12:40Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье 12:20В Подмосковье задержали подозреваемых магазинных кражах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На юго-западе Москвы благоустроят участок Ленинского проспекта

На юго-западе Москвы благоустроят участок Ленинского проспекта
62

Планируется обновить участок от Университетского до Ломоносовского проспекта.

Благоустройство участка Ленинского проспекта стартовала на юго-западе российской столицы. В ходе работ специалисты комплекса городского хозяйства намерены установить новые остановочные пункты для пассажиров наземного транспорта и оборудовать парковочные карманы для автомобилей.

Примечательно, что за минувшие три года власти уже провели благоустройство на двух участках одной из ключевых автомагистралей Москвы – Ленинского проспекта. Как отметил заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специалисты уже привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД, а также от проезда Апакова до Университетского проспекта.

"В этом году обновим участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основная задача — сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей", – добавил чиновник.

На данный момент зону благоустройства огородили для работ, там установлены сигнальные лампы и информационные баннеры, размещен строительный городок. Для безопасности москвичей организованы специальные проходы.

Специалисты приступили к прокладке кабельной канализации, а которую спрячут воздушные линии. Кроме того, они намерены расширить тротуары и заменить их покрытие. Совокупная площадь пешеходной зоны после благоустройства составит 42 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя мэра Москвы, работы коснутся также проезжей части участка Ленинского шоссе, в частности, там уложат новый асфальт. Для машин организуют парковочные карманы, а пассажиры получат новые остановочные павильоны, оборудованные зарядными слотами.

В ходе благоустройства планируется установить порядка 170 опор контрастного освещения и около 250 уличных торшеров со светодиодами, удобные скамейки и навигационные стелы. Под обновление также попадут две детские и одна спортивная площадка. На конечной стадии территорию озеленят.

Важно отметить, что работы по благоустройству параллельно ведутся на нескольких территориях столицы. К примеру, около будущей станции метро "Пыхтино" построят сквер и скейт-парк. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

14 июня 2023, 13:48
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Новой Москве построят спортивный комплекс с ледовой ареной

В Новой Москве построят спортивный комплекс с ледовой ареной
Здание площадью четыре тысячи квадратных метров расположится на территории городского округа Троицк. Столичные власти поддерживают стремление москвичей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

В СВАО Москвы капитально отремонтируют 257 домов

В СВАО Москвы капитально отремонтируют 257 домов
В Москве продолжают приводить в порядок жилые дома. В 2023 году в программу капитального ремонта жилого фонда Москвы включено свыше 2,3 тысячи многоквартирных домов.

На Международном московском джазовом фестивале выступят лучшие музыканты страны

На Международном московском джазовом фестивале выступят лучшие музыканты страны
Подготовлена уникальная программа Международного московского джазового фестиваля. Международный московский джазовый фестиваль пройдет в столице с 19 по 25 июня 2023 года, на нем выступят свыше тысячи артистов из России и зарубежных стран.

Около будущей станции метро "Пыхтино" проведут благоустройство

Около будущей станции метро "Пыхтино" проведут благоустройство
Для местных жителей обустроят сквер и скейт-парк. Сегодня власти Москвы активно занимаются развитием территорий около транспортно-пересадочных узлов, адаптируя их под запросы местных жителей.

Около 9 тысяч жителей СВАО получили квартиры по реновации

Около 9 тысяч жителей СВАО получили квартиры по реновации
Всего под переселение в округе попали 73 старых дома. Столичные власти продолжают реализацию масштабной программы реновации, которую еще в 2017 году запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выбор читателей

13/06Втр"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 13/06ВтрВ готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 13/06ВтрИз русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 12/06ПндЗапрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби" 13/06Втр"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 13/06Втр"Он красавчик": как выглядит зять Анастасии Заворотнюк