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Вторник 13 июня

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В СВАО Москвы капитально отремонтируют 257 домов

В СВАО Москвы капитально отремонтируют 257 домов

В Москве продолжают приводить в порядок жилые дома.

В 2023 году в программу капитального ремонта жилого фонда Москвы включено свыше 2,3 тысячи многоквартирных домов. С 2015 года в рамках этой программы в столице отремонтировали почти 13 тысяч домов, общая площадь которых составляет 70,8 миллиона квадратных метров.

Больше всего жилых домов, нуждающихся в капитальном ремонте, располагаются в трех административных округах столицы: в Центральном (ЦАО) – 385, в Южном (ЮАО) — 348, в Северном (САО) — 313. При составлении перечня работ учитывается срок службы инженерных систем и их техническое состояние.

В САО в этом году отремонтируют 257 домов. Самое высокое здание, которому необходим капремонт, находится в Бибириве. Это дом № 96 на Алтуфьевском шоссе. В этом здании, построенном в 1984 году, 22 этажа и семь подъездов. Кстати, у этого дома самая большая площадь фасада (почти 24,7 тысячи квадратных метров) среди тех строений, что располагаются на северо-востоке столицы и нуждаются в капремонте.

Самое старое здание, которое приведут в порядок, находится в Ростокине. Это дом в три этажа на улице Бажова (11к1). Он построен в 1950 году в неоклассическом стиле по индивидуальному проекту. У фасадов довольно сложная пластика, они украшены декоративными элементами. Лепные элементы очистят от загрязнений и, если будет необходимо, дофрагментуют. Специалисты будут использовать современные отечественные материалы.

Самое протяженное здание, нуждающееся в капитальном ремонте, располагается в Отрадном. Адрес: Алтуфьевское шоссе, 24. Этот 12-подъездный дом построили в 1975 году.

Дом с самой маленькой площадью фасада находится в Лосиноостровском районе. Он располагается по адресу: Таймырская улица, 8 к1. Площадь фасада 2-подъездного дома составляет всего 1,6 тысячи квадратных метров. Здание в четыре этажа построено в 1960 году под индивидуальному проекту. Там отремонтируют фасад дома и заменят внутренние инженерные системы.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году в рамках программы капитального ремонта восстановят шесть купеческих домов. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

13 июня 2023, 20:47
Фото: М. Денисов / www.mos.ru
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