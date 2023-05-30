В Москве отремонтировали дома советских кинозвезд

Под реставрацию попали дома, в которых жили Валентин Гафт, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов и другие.

В Москве помимо реализации масштабной программы реновации, предполагающей строительство современных, комфортабельных многоквартирных зданий параллельно идет модернизация старого жилого фонда. Особое внимание уделяется домам, имеющим истерическое и культурное значение.

К примеру, в трех районах столицы – Дорогомилово, Аэропорт и Пресненский – специалисты капитально отремонтировали дома советских кинозвезд. В ходе работ удалось восстановить внешний облик зданий, а также их технические характеристики.

В столичную программу капитального ремонта жилого фонда попал дом №1, расположенный на набережной Тараса Шевченко. В свое время там получил квартиру Народный артист РСФСР Валентин Гафт. Легенда отечественного кино исполнил за годы карьеры более сотни ролей и приобрел любовь миллионов сограждан.

В доме, где располагалась его квартира, специалисты привели в порядок исторический облик. Совокупно работы проводились на площади порядка 36 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделялось восстановлению архитектурных элементов.

Здание, возведенном в 1936 году в стиле советского неоклассицизма, имеет сложную архитектурную форму. Дом состоит из трех соединенных корпусов: двух восьмиэтажных крыльев и 14-этажной центральной части. Центральная часть оснащена башней и ротондой на крыше. Фасады украшены многочисленными декоративными элементами, в том числе, колонными и арочными оконными проемами.

Работы проведены также по адресу: улица Черняховского, дом№2. В разные годы здесь жили Заслуженный деятель искусств РСФСР, кинорежиссер Владимир Вайншток, снявший знаменитый фильм "Всадник без головы", Народный артист России, актер Евгений Ташков, а также режиссер фильма "Гостья из будущего" Павла Арсенова.

Специалисты в рамках капитального ремонта обновили фасад здания, заменили инженерные системы, привели в порядок крышу и подвал. Здание построено в 1967 году и отличается строгими, прямолинейными формами.

В столичную программу также был включен Кооперативный дом работников Большого театра, расположенный по адресу: Никитский бульвар, дом №17. В здании 1971 года постройки в свое время обосновались легенды советского кино, Народные артисты СССР Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и Олег Ефремов.