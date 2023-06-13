На Международном московском джазовом фестивале выступят лучшие музыканты страны

Подготовлена уникальная программа Международного московского джазового фестиваля.

Международный московский джазовый фестиваль пройдет в столице с 19 по 25 июня 2023 года, на нем выступят свыше тысячи артистов из России и зарубежных стран. Открытие и закрытие состоится в концертом зале "Зарядье", но основной площадкой фестиваля будет сад "Эрмитаж".

Там с 20 по 24 июня выступят известные джазмены и популярные артисты. Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр являются хедлайнерами фестиваля. Их выступления ожидаются 24 июня. В этот же день выступят квартет Офера Ландсберга из Израиля, Eylül Ergül Quintet из Турции, Аня Чиповская и оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина.

Кроме того, в саду "Эрмитаж" для взрослых посетителей проведут специальные образовательные интенсивы и мастер-классы, а для детей – особые мероприятия.

Бесплатные представления пройдут на открытых площадках: в парке "Зарядье", парке искусств "Музеон", ВДНХ, на площади перед ЦУМом, в фуд-молле "Депо. Москва" и около Северного речного вокзала. Помимо известных джазовых артистов, выступят 100 лучших молодежных джаз-коллективов. Они были отобраны на втором Всероссийском конкурсе джазовых коллективов.

С 16 по 25 июня можно будет посетить концерты в Клубе Алексея Козлова (главная сцена, The Beat, Мансарда и UNPLUGGED), джаз-клубах Игоря Бутмана, "Эссе", The Hat Moscow и Jam Club. Это лучшие джазовые площадки Москвы. Программа фестиваля представлена на сайте moscowjazzfest.com.

А еще с 20 по 24 июня ведущие деятели культуры и искусства и Российское общество "Знание" в рамках просветительской программы фестиваля проведут лекции и мастер-классы на ВДНХ.

Международный московский джазовый фестиваль сменит летний фестиваль "Музыка без границ", который проходит в столице с 6 по 15 июня. Его организаторами являются государственный музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" и Московский международный дом музыки. В программе фестиваля "Музыка без границ" – концерты, экскурсии, выставки, а также интерактивные мастер-классы. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.