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Вторник 13 июня

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Более половины НПС Москвы прошли модернизацию

Более половины НПС Москвы прошли модернизацию
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Всего в Москве 24 насосно-перекачивающих станций.

Столичные власти внимательно следят за качеством городских инженерных систем, потому что от них прямым образом зависит качество жизни москвичей. Работы на объектах инженерной инфраструктуры проводятся регулярно. К примеру, более половины НПС Москвы уже прошли модернизацию.

Всего в российской столице насчитывается 24 насосно-перекачивающих станций. Сегодня на них организованы процессы по внедрению современных технологий, которые позволяют предприятиям переходить на полностью автоматический режим работы.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали ремонтные работы в 2010 году и охватили 14 объектов инженерной инфраструктуры, в том числе, НПС "Бирюлево-Борисовская" (1987 года постройки), "Чертановская" (1991), "Медведковская" (1967) и "Кузьминская" (1968).

На семи насосно-перекачивающих станциях удалось провести полную реконструкцию. В частности, там заменили тепломеханическое и электрическое оборудование, а также системы управления и автоматики. Еще семь объектов попали под частичную модернизацию.

К слову, в результате внедрения современных технологий и оборудования удается не только перевести НПС на автоматический режим работы, но и повысить надежность теплоснабжения для конечных потребителей, жителей Москвы.

Модернизация столичной системы теплоснабжения ведется семимильными шагами. Сегодня в городе реализуется масштабный проект по реконструкции ее ключевых объектов. В частности, насосно-перекачивающие станции оснащаются системами защитной автоматики.

Это позволяет обеспечить на НПС устойчивую совместную работу сложных механизмов, предотвратить сбои и не допустить нештатных ситуаций. К примеру, гидрозатвор и автоматические сбросные клапаны защищают трубопроводы от повреждения в случае гидроударов из-за резких скачков давления.

Кроме того, источники бесперебойного питания гарантируют надежное функционирование всех систем управления и защиты в случае перебоев с электроэнергией. Безопасное функционирование НПС имеет предельно важное значение, потому что они фактически являются сердцем городской системы теплоснабжения и отвечают за круглосуточную бесперебойную подачу тепла москвичам.

13 июня 2023, 12:55
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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