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В Москве стартует новый сезон проекта "Уличный артист"

В Москве стартует новый сезон проекта "Уличный артист"
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Каким будет новый сезон полюбившимся горожанам проекта?

Лето началось, а значит, в столичных парках снова начнут выступать музыканты, актеры, танцоры, артисты других жанров – участники городского проекта "Уличный артист". Так они смогут стать популярнее, а посетители парков – отлично провести время и получить новый культурный опыт.

В новом сезоне проекта "Уличный артист" выступят 160 исполнителей, в том числе группа "Обними кита", певицы Лиза Матрешка, Катя Рикеда. С полным списком артистов можно ознакомиться на официальном сайте Московского продюсерского центра.

Среди авторских творческих представлений – игра на кеначо и сампоньо, шоу барабанов, чтение стихотворений классиков под инструментальные композиции, брейк-данс в сопровождении диджей-сета. Расписание выступлений представлено на сайте проекта "Уличный артист".

"Только в прошлом году в рамках пилотного сезона проекта прошло более 600 выступлений. Создание комфортной среды при помощи творчества — один из подходов, который важен как для города, так и для артистов", – сказала заместитель руководителя столичного департамента культуры Ака Марзаева.

С февраля этого года заявки на участие во втором сезоне проекта подали 654 кандидата. Из них было определено 209 финалистов. На последнем этапе конкурса они выступили перед жюри, которое оценивало как исполнительское мастерство и сценический образ артистов, так и общее впечатление от номеров и их соответствие концепции парков.

В этом году впервые свои площадки для выступлений предоставили фуд-молл "Три вокзала. Депо", парк "Ангарские пруды" и Екатерининский парк. Кстати, победители конкурса сами выбирают время и место выступления. Во втором сезоне доступно 39 таких мест на 21 городской территории:

  1. "Красная Пресня";
  2. "Ходынское поле";
  3. "Сокольники";
  4. "Кузьминки-Люблино";
  5. "Ангарские пруды";
  6. "Фили";
  7. "Северное Тушино";
  8. "Дубки";
  9. Лианозовский парк;
  10. Таганский парк;
  11. Измайловский парк;
  12. Бабушкинский парк;
  13. Перовский парк;
  14. Екатерининский парк;
  15. Сад "Эрмитаж";
  16. Усадьба Воронцово;
  17. Ландшафтный парк "Митино";
  18. Сад имени Н. Э. Баумана;
  19. Музей-заповедник "Царицыно";
  20. Площадка возле Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино;
  21. Площадка возле фуд-молла "Три вокзала. Депо".
1 июня 2023, 17:55
Фото: www.mos.ru
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