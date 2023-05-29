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Собянин пригласил горожан принять участие в тренировках проекта "Спортивные выходные"

Собянин пригласил горожан принять участие в тренировках проекта "Спортивные выходные"
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Летний сезон начнется 3 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители столицы смогут потренироваться на свежем воздухе в самых популярных местах города. Подготовлено 26 площадок, рассказал Собянин в своем телеграм-канале.

Потренироваться можно будет на территории парка развлечений "Остров Мечты", в парке 50-летия Октября, на причале "Лужники-Центральный", "Хлебозаводе №9" и других интересных локациях.

"Как и в прошлом году, тренировки будут проходить в Доме культуры "ГЭС-2" и на крыше Северного речного вокзала", – отметил градоначальник.

Записаться на занятия можно на сайте и в центрах госуслуг. Специалисты подробно расскажут о проекте и помогут подобрать спортивные занятия.

Тренироваться можно и не выходя из дома. В 7:00 по будням на сайте проекта будут проходить утренние зарядки.

За последние 12 лет в Москве построили 90 спортивных объектов. В 2022 году возвели 18 физкультурно-оздоровительных комплексов.

29 мая 2023, 16:07
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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