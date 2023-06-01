Дом по реновации начали расселять в Обручевском районе Москвы

В Обручевском районе под расселение попадают 17 домов на трех улицах.



В Москве продолжается реализация масштабной программы реновации, запущенной главой города Сергеем Собяниным в 2017 году. Власти строят многоэтажки, квартиры в которых получают жители близлежащих ветхих домов. Старые здания сносятся, а на их месте появляются новые высотки и вся необходимая инфраструктура.

В Обручевском районе столицы уже началось расселение дома по программе реновации. Новые квартиры получили жители дома №58/32, корпуса №1 на Профсоюзной улице. 150 человек при переезде смогут воспользоваться бесплатными услугами от города, если заведут полную учетную запись на сайте mos.ru.

Грузчики и транспорт, помощь с оформлением документов, предварительный осмотр жилья – все это москвичам предоставляется бесплатно. А конкретно в Обручевском районе расселяется уже восьмое здание. Для местных жителей доступны три новостройки по адресам: улица Гарибальди, дом №18, а также Обручева, дома №5 и №7.

"Ранее квартиры в новостройках уже получили 1,3 тысячи москвичей, проживавших в семи старых домах на улицах Профсоюзной и Гарибальди. Сейчас Департамент городского имущества подготовил предложения равнозначных квартир всем семьям из дома 58/32, корпуса 1 на Профсоюзной улице",

– подчеркнул глава департамента городского имущества Максим Гаман. Кстати, строительство еще одной новостройки по программе реновации продолжается на месте дома №26, корпуса №2 на улице Гарибальди.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в Обручевском районе под расселение попадают 17 домов на трех улицах. Суммарно преференциями программы реновации должны воспользоваться порядка трех с половиной тысяч человек.

Напомним, в программу реновации включены 5175 старых домов или более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Совокупно получить новое жилье должны около полумиллиона москвичей. Примечательно, что новостройки возводятся недалеко от зданий, попадающих под снос. Жильцы получают квартиры с отделкой под ключ и улучшенной планировкой.