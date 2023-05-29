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Понедельник 29 мая

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В Молжаниновском районе запустили маршрут С453

В Молжаниновском районе запустили маршрут С453
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Автобусы будут доставлять пассажиров до филиала №3 поликлиники №45.

В российской столице постоянно строятся объекты социальной инфраструктуры, вследствие чего возникает необходимость обеспечивать их транспортную доступность. Вообще развитие транспортной системы города является одной из важнейших задач властей Москвы, потому что иначе многомилионный мегаполис просто не сможет функционировать.

Так, в Молжаниновском районе запустили новый автобусный маршрут, который свяжет потенциальных пациентов с филиалом №3 поликлиники №45. Учреждение здравоохранение распахнет свои двери перед посетителями в июне текущего года. А местные жители уже получили комфортный транспорт до медицинского центра.

На новой линии работают четыре автобуса малого класса под номером С453. Они свяжут москвичей из бывших деревень Мелькисарово и Бурцево с поликлиникой на Синявинской улице (дом №11, владение №13). Маршрут наземного транспорта запустили в минувшую субботу, 27 мая.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, глава города поручил властям развивать сеть наземного транспорта, чтобы упростить пассажирам доступ до социальных объектов. Он также подчеркнул, что маршрут С453 разработан совместно со столичным департаментом здравоохранения.

"Транспорт будет следовать из бывших деревень Мелькисарово и Бурцево до поликлиники № 45, которая откроется в июне. Для пассажиров будут работать четыре автобуса малого класса", – добавил глава профильного ведомства.

Важно отметить, что москвичи сегодня могут добраться до наиболее востребованных медицинских центров столицы на автобусах, трамваях и электробусах. А для маломобильных пациентов действует служба социального такси.

Доехать до городской поликлиники №220 граждане могут на автобусах 69, 366, С364, а для филиала №2 поликлиники №68 доступен маршрут 220. Автобусы и электробусы Е10, М1, М9, 297, С920, Н11 обеспечивают доступ до поликлиники №68.

Чтобы попасть в клиническую больницу №1 имени Пирогова, можно воспользоваться маршрутами М1, М16, № 111, 196, 297, Н11. На автобусах и электробусах Т14, Т32, Т41, 78, 265, 716, С604, Н15, а также трамваях 7 и 13 можно доехать до городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных. Для пациентов ГКБ №19 доступны маршруты 69, 366, С364.

29 мая 2023, 15:13
Фото: mos.ru
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