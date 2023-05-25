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Участок Афанасовского шоссе в районе Северный пройдет реконструкцию

Участок Афанасовского шоссе в районе Северный пройдет реконструкцию
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Длина участка составит порядка двух километров, площадь – 1,9 гектара.

Строительством новых дорог и реконструкцией действующих автомагистралей власти Москвы занимаются на регулярной основе. Все-таки развитая транспортная система – это основа существования многомилионного мегаполиса. Разумеется, безопасность и комфорт горожан являются приоритетом.

Так, участок Афанасовского шоссе в районе Северный пройдет реконструкцию. После завершения работ дорогу можно будет интегрировать в хорду между Дмитровским и Ярославским шоссе, строительство которой продолжается.

Как отметила глава столичного комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова, реконструированный участок дороги протяженностью порядка двух километров повысит транспортную доступность близлежащих территорий.

Земельный участок, на котором запланированы работы, перейдет ГКУ Московской области "Дирекция дорожного строительства" в аренду сроком чуть меньше года. Площадь территории составляет 1,9 гектара. Специалисты уже освободили данный участок от капитальных строений.

К слову, под реконструкцию попадает не только участок трассы Москва — Дмитров — Дубна (А-104), расположенный на пересечении Дмитровского и Афанасовского шоссе. До конца следующего года столичные власти планируют реализовать проекты по строительству около 249 километров дорог и 130 дорожных объектов.

С 2011 по 2022 год дорожная сеть Москвы разрослась на 20% или 1232 километра дорог, а числе профильных сооружений увеличилась на 45%. Ежегодна в городе вводится в эксплуатацию порядка ста километров новых путей, в том числе, эстакады, тоннели и мосты.

Строительство дорог особенно актуально для активно застраивающихся территорий Новой Москвы. К примеру, Дублер Варшавского шоссе на присоединенных территориях откроется в 2024 году. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Трехкилометровый участок дороги соединит городской округ Щербинка в районе улицы Южной с поселением Рязановское в районе Залинейного переулка. Сейчас специалисты занимаются монтажом инженерных коммуникаций.

25 мая 2023, 14:45
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

Дублер Варшавского шоссе в Новой Москве откроется в 2024 году

Дублер Варшавского шоссе в Новой Москве откроется в 2024 году
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