На 15-й Парковой улице возведут дом из двух корпусов по реновации

Боня на Каннском кинофестивале Тесты Бывший Волочковой избил жену Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Пятница 19 мая

16:40В каких районах Москвы самое дешевое жилье 16:14"Доченька всегда плачет": после 10 лет брака с Чумаковым Ковальчук запела о расставании 15:43Не в России: Вайкуле раскрыла местонахождение Меладзе 15:02Экс-звезда "Фабрики" Савельева раскрыла эмиграцию 14:51Экс-жена Смольянинова* Мельникова рассказала о сложностях с выплатой ипотеки 14:17Куда пропал экс-ведущий КВН Александр Масляков? 13:57Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию 13:27Певец IVAN полностью раскрыл душу в свежем интервью 12:43"Не чувствую той вони": Иноагент Макаревич* негативно высказался про Россию и народ 12:32Житель Кузбасса изнасиловал 10-летнего пасынка 12:09"Я заплакала": Манижа объявила о своей беременности в новом клипе 11:59В центре Москвы произошла перестрелка 11:36Бабулька в парике: Пугачеву не узнали в дешевом магазине в Израиле 11:28Угрожал убить девушку в прямом эфире: в Волгограде поймали треш-блогера 11:19Бортич призналась в расставании с отцом своего ребенка 10:53Блеснувшую в обтягивающем платье Федорову заподозрили в беременности 10:30"Из-за имплантов, филлеров": появилась версия возникновения болезни у Седоковой 10:01Шабаш иноагентов и предателей: Вайкуле передает сборы от концертов украинским нацистам 09:32Матвеев прошел курсы по осознанным родам ради Боярской 09:06Известный актер раскритиковал Вайкуле после ее спорных высказываний 06:05Как сэкономить на покупке в новостройке 04:31Врач-невролог назвал главную сложность восстановления Костомарова 02:37За год спрос на новостройки вырос на 24% 00:11Молодой медведь позавтракал на глазах жителей Южно-Сахалинска – видео 21:06Умер режиссер сериала "Глухарь" Рустам Уразаев 20:40Вирусолог призвал жителей Москвы не бояться карантина из-за птичьего гриппа 19:15Эксперт объяснил популярность новостроек в России 18:58Ледовые арены в Нижегородском районе построят в 2024 году 18:00Гастроэнтеролог перечислил вызывающие вздутие живота продукты 17:00Не Киркоров и не болгарин: раскрыта главная тайна звезды эстрады 15:20Адвокат объяснил, что ждет Лерчек после нарушения запрета суда 14:56Лучшие микроволновки 2023 года 14:34Деревянко рассказал о неловком поцелуе с Асмус 14:19Как определить богатого мужчину на первом свидании – секрет от эксперта 13:41Криминалист рассказал о наказании для устроившего драку участника "Дома-2" 13:13Живи кто хочешь: Звезда Голливуда сдает в аренду свой Нью-Йоркский дом 13:01В Москве мужчина под домашним арестом напал с ножом на сотрудника УФСИН 12:38Водонаева заговорила о сексуальности певца SHAMAN 12:24В Забайкальском крае подросток изнасиловал ребенка 12:10"Как свести с ума своего любовника": замужней Подольской рассказали про сексуальность 11:49В Крыму с рельсов сошли вагоны с зерном 11:45Солист Би-2 подвергся критике эксперта после оскорблений в адрес россиян 11:33Не все же барабан крутить: у 77-летнего Якубовича появилась новая работа 11:13Полина Гагарина призналась в любви своей маленькой груди 10:43JAC JS6 – старший брат "Москвича" 10:07Избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения 09:45Убрала подруга: вскрылись детали пропажи портрета Пугачевой из БКЗ "Октябрьский" 09:13В Перми под окнами больницы нашли труп 09:06"Держусь и не сдаюсь": Седокова страдает из-за кожного заболевания 09:02Из Челябинского психоневрологического диспансера сбежал пациент
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На 15-й Парковой улице возведут дом из двух корпусов по реновации

На 15-й Парковой улице возведут дом из двух корпусов по реновации
72

В районе Северное Измайлово на улице 15-я Парковая построят дом для переселенцев по программе реновации.

Запланировано возведение двух монолитных корпусов с подземной автостоянкой. Разрешение на строительство уже выдали, заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он уточнил, что общая площадь новостройки составит 35,8 тысячи квадратных метров. В доме будет 609 квартир: 127 однокомнатных, 387 двухкомнатных и 95 "трешек".

Переселенцам передадут квартиры с полной отделкой комфорт-класса в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными правительством столицы.

Войстратенко отметил, что Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ. После начала строительства специалисты ведомства составят график проверок и будут следить за качеством строительства и применяемых материалов.

Специалисты установят техническое оборудование для безопасной эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций. Входные группы оборудуют на уровне земли, что удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, мам с колясками.

Первые этажи будут нежилыми. Там расположатся помещения общественного назначения, магазины, службы сервиса.

Во дворе обустроят зоны отдыха, установят детские и спортивные площадки. Рядом с домом высадят деревья, кустарники и цветы, разобьют газоны, проложат пешеходные дорожки.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Программа реновации набирает обороты. С января по апрель 2023 года для переселенцев построили свыше 4,5 тысячи квартир. Из ветхого жилья в комфортабельные современные дома переезжают 114 тысяч человек.

Всего с начала действия программы построено 247 домов. Их общая площадь – 3,5 миллиона квадратных метров.

Власти Москвы утвердили программу реновации в августе 2017 года. В нее включили 5175 домов. В основном это так называемые хрущевки, возраст которых превышает 50 лет. В наши дни такое жилье устарело морально и физически.

Стартовые площадки для строительства домов подобраны во всех округах. Они расположены рядом со старым жилым фондом – участники программы получат квартиры в том же районе и сохранят привычный образ жизни.

Программа реновации проходит в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй – в 2028-м, а третий пройдет в 2029-2032 годах. Новое жилье получат более миллиона москвичей.

19 мая 2023, 16:05
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Новостройка по программе реновации появится на 3-й Институтской улице

Более 400 жителей ЮВАО начали переселение по программе реновации

В Новой Москве построят комплекс для гонок на картах

В Новой Москве построят комплекс для гонок на картах
Инвестора для строительных работ на участке площадью 4,3 гектара власти выберут по результатам торгов. Темпы и объемы строительства в российской столице просто поражают.

В районе Северное Бутово построят культурно-досуговый центр

В районе Северное Бутово построят культурно-досуговый центр
Двухэтажное здание площадью порядка двух тысяч квадратных метров будет включать в себя концертный зал на 300 человек. В Москве за минувшие 12 лет было возведено 900 объектов социальной инфраструктуры, причем, десять процентов новых зданий пришлось на 2022 год.

Ледовые арены в Нижегородском районе построят в 2024 году

Ледовые арены в Нижегородском районе построят в 2024 году
Ледовые арены оснастят износоустойчивыми и травмобезопасными хоккейными бортами. В следующем году в Нижегородском районе завершится строительство ледовых арен (Автомобильный проезд, вл 4).

По программе реновации в СВАО снесли 21 ветхий дом

По программе реновации в СВАО снесли 21 ветхий дом
В Северо-Восточном округе Москвы в рамках программы реновации демонтировали 21 дом по технологии "умного" сноса. Северо-восток является одним из лидеров по темпам переселения из ветхого жилья, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В Даниловском районе Москвы скоро начнут строить детский сад

В Даниловском районе Москвы скоро начнут строить детский сад
Площадь здания детского сада рядом со станцией метро "Технопарк" составит 4,4 тысячи квадратных метров В ближайшее время начнется строительство детского сада в Даниловском районе (Автозаводская улица, вл 23/77).

Выбор читателей

18/05ЧтвНе Киркоров и не болгарин: раскрыта главная тайна звезды эстрады 17/05СрдМосквичей предупредили о резком похолодании в выходные 17/05Срд"Получила тут прощение": подробности долгожданного возвращения на Родину жены иноагента Пугачевой 17/05СрдВолочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного 17/05СрдПочему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист 18/05ЧтвИзбитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения