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Пятница 19 мая

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В районе Северное Бутово построят культурно-досуговый центр

В районе Северное Бутово построят культурно-досуговый центр
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Двухэтажное здание площадью порядка двух тысяч квадратных метров будет включать в себя концертный зал на 300 человек.

В Москве за минувшие 12 лет было возведено 900 объектов социальной инфраструктуры, причем, десять процентов новых зданий пришлось на 2022 год. Разумеется, власти города не собираются останавливаться на достигнутом.

Особое внимание уделяется открытию новых культурно-досуговых центров, которые все чаще появляются в разных районах Москвы. Один из них строится в районе Северное Бутово. Строительные работы продолжаются на улице Грина, владение №1, корпус №3.

Двухэтажное здание площадью порядка двух тысяч квадратных метров будет включать в себя концертный зал на 300 человек. Об этом рассказал руководитель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко.

"Это будет один из новых культурных центров района. В учреждении организуют досуговые и образовательные мероприятия для взрослых и детей, в том числе предусмотрена современная концертная площадка с комфортабельным зрительным залом", – отметил чиновник.

Культурно-досуговый центр будет разделен на функциональные зоны. Соответственно, в концертном зале гости смогут наслаждаться различными выступлениями. На первом этаже обустроят фойе и гардероб. Также в здании откроется хореографический зал для занятий танцами.

Параллельно в новом комплексе начнут работать студии раннего развития детей, живописи и графики, класс декоративно-прикладного творчества. Второй этаж будет отведен под комнату звукооператора, административные и технические помещения.

На данный момент продолжаются работы по возведению подземного уровня здания. К слову, строительство культурно-досугового центра на всех этапах будут контролировать инспекторы Мосгосстройнадзора. Как подчеркнул глава ведомства, власти города уделяют особое внимание объектам образования и культуры по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

"Индивидуальная программа проверок здания позволит тщательно следить за качеством работ, к выездным инспекциям мы будем привлекать специалистов Центра экспертиз для выполнения лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций", – заключил Игорь Войстратенко.

19 мая 2023, 13:56
Фото: mos.ru
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