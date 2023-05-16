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На Игральной улице построят дом из двух корпусов по программе реновации

На Игральной улице построят дом из двух корпусов по программе реновации
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В районе Богородское на востоке Москвы построят дом по программе реновации.

Новостройка расположится по адресу: Игральная улица, владение 1. Два корпуса здания объединят подземной автостоянкой, рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, в доме будет 486 квартир: 146 однокомнатных, 280 двухкомнатных и 60 "трешек". Несколько квартир приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья, уточнила она.

Жилье передадут переселенцам с полной отделкой класса комфорт. В квартирах установят качественные стеклопакеты, необходимую сантехнику, электрическую плиту, осветительные приборы. На первом этаже появятся помещения общественного назначения и предприятия сервиса.

Во дворе дома обустроят пешеходные дорожки, тротуары, проезды для автомобилей. Для местных жителей установят детские и спортивные площадки. Также рядом с новостройкой проведут озеленение: высадят деревья, кустарники, разобьют цветники и газоны.

Переселение по программе реновации идет во всех округах Москвы. Так, на юго-востоке в районах Выхино-Жулебино и Кузьминки квартиры в новостройках в настоящее время получают более 400 человек.

Дома для переселенцев построили по индивидуальным проектам. Входные группы зданий расположены на уровне земли, что удобно для пенсионеров, инвалидов, мам с колясками и других маломобильных жильцов.

Власти Москвы утвердили программу реновации в 2017 году. В нее включили 5175 домов, большая часть которых построена более 50 лет назад. Здания устарели морально и физически.

С начала действия программы для переселенцев возвели 247 домов. За первые четыре месяца 2023 года построено 4,5 тысячи квартир.

Первые новоселы получили квартиры в феврале 2018 года. Площадь нового жилья примерно на 30% больше старого.

Новостройки возводятся в непосредственной близости от ветхих пятиэтажек. Переселенцы получают новое жилье и сохраняют привычный образ жизни. Они продолжат пользоваться теми же школами и детскими садами, поликлиниками, станциями метро, остановками наземного транспорта, спортивными объектами, магазинами и местами отдыха.

Программа реновации проходит в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй – в 2028-м. Третий пройдет в 2029-2032 годах.

16 мая 2023, 16:37
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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