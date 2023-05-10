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Среда 10 мая

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В Щербинке завершается строительство подстанции скорой помощи

В Щербинке завершается строительство подстанции скорой помощи
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Здание расположено на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда №728.

Строительство подстанции завершено на 98%. Выполнены монолитные работы и внутренняя отделка, устроена кровля, смонтированы внутренние инженерные системы и оборудование. Подходит к концу благоустройство прилегающей территории, сообщил Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

При устройстве вентилируемого фасада использовали металлические кассеты разной окраски. Правый и левый корпуса объединили при помощи остекления центральной части.

На первом этаже подстанции расположены комнаты амбулаторного приема и перевязочная, диспетчерская с комнатой отдыха, пост охраны, помещение для зарядки аппаратуры, кладовая для медикаментов, бытовые помещения. На втором этаже обустроили гардеробную, места для сушки одежды и обуви персонала, комнаты предрейсовых осмотров и места отдыха.

Часть помещений на третьем этаже будет использовать администрация подстанции. Кроме того, там расположится комната старшего фельдшера, методический кабинет, медицинский архив, статистический отдел, кладовые перевязочных материалов. В здании оборудовали зал собраний на 49 мест.

В одноэтажной части подстанции обустроили стоянку для автомобилей скорой помощи на 20 машиномест с отделением для мойки. В подвале трехэтажного корпуса расположены технические помещения с электрощитовой, насосной станций пожаротушения, комнатами инженерных коммуникаций.

Фото: Mos.ru

Помимо строительства новых объектов здравоохранения, в Москве продолжается реконструкция зданий действующих медицинских учреждений. В программу капитального ремонта включили 200 поликлиник. Все работы планируется завершить до конца 2023 года.

Так, на юго-востоке Москвы в ближайшие месяцы капитально отремонтируют 14 поликлиник. Они расположены в районах Выхино-Жулебино, Лефортово, Люблино, Марьино, Нижегородский, Печатники, Рязанский и Южнопортовый. Работы находятся на разных стадиях готовности.

Медучреждения реконструируют в соответствии с новым московским стандартом. Предусмотрен отдельный вход для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний. Поликлиники оснащают современным оборудованием, для медиков создают уютные комнаты отдыха, а пациенты ожидают приема специалиста в комфортных условиях с мягкими диванами, телевизорами и кулерами с питьевой водой.

На юге Москвы введут в эксплуатацию пять новых поликлиник. В районе Бирюлево Восточное построят детский медицинский центр на 320 посещений за смену, а на территории бывшего завода ЗИЛ откроется детско-взрослая поликлиника на 750 посещений.

10 мая 2023, 16:42
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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