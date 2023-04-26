На юге Москвы построят пять медицинских учреждений

Рафик Загрутдинов рассказал о новых поликлиниках.

Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развития системы здравоохранения. Полклиники Москвы приводят в соответствие с единым городским стандартом, который удовлетворяет все требования комфорта и технологичности. В медицинских учреждениях устанавливают современное оборудование и проводят капитальный ремонт.

Новые учреждения здравоохранения открываются по всему городу. В ближайшее время пять объектов будут введены в эксплуатацию на юге Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, продолжается строительство трех поликлиник.

Так, в микрорайоне "Загорье 6" в районе Бирюлево Восточное появится детский медицинский центр на 320 посещений за смену. Столько же пациентов сможет принять детско-взрослая поликлиника по адресу 6-я Радиальная, владение №7, строящаяся для ЖК "Царицыно".

Кроме того, в районе бывшего ЗИЛа откроется детско-взрослая поликлиника на 750 посещений за смену. Параллельно, по словам чиновника, идет проектирование подстанции скорой помощи в районе Царицыно, квартал 1, 4, 14, 14б. Ее построят уже в этом году в рамках программы реновации.

"В этом году также введем в эксплуатацию флагманский центр на территории ГКБ им. Буянова. Готовность объекта – более 70%, ведется устройство фасадов, внутренних и наружных инженерных сетей, отделка, работы по благоустройству территории. В 3 квартале приступим к монтажу медицинского оборудования, всего здесь будет 1250 единиц медоборудования", – отметил Рафик Загрутдинов.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в районе Солнцево открылась новая поликлиника. Она полностью соответствует новому московскому стандарту. В пятиэтажном здании расположились филиалы городских поликлиник №212 и детской №132, однако входы разделены.

Кабинеты наиболее востребованных специалистов и дежурных врачей расположены на первых этажах, при этом комфортные зоны ожидания оборудованы на каждом этаже здания. В медицинском учреждении установлен широкий сектор современного высокотехнологичного оборудования.