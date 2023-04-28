В Новой Москве инвестор построит две поликлиники

Новая Москва стремительно развивается.

В последние годы в Москве становится все больше медицинских объектов. Также модернизируются уже существующие поликлиники, делают все, чтобы они соответствовали новому московскому стандарту. В этом активно помогают инвесторы.

Так, до конца 2023 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) инвестор начнет строить две поликлиники. Эти объекты построят в непосредственной близости к жилым комплексам (поселения Московский и Внуковское). Так у местных появятся медицинские объекты в шаговой доступности.

Руководитель руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что каждая поликлиника будет рассчитана на прием 750 пациентов в смену.

"Они будут оснащены в строгом соответствии с московскими стандартами здравоохранения", – отметил он.

Как рассказывал мэр столицы Сергей Собянин, за последние 10 лет в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 18 объектов здравоохранения. В ближайшие пять лет в Новой Москве начнут строить еще 17 поликлиник и станций скорой медицинской помощи.

Развитие ТиНАО также выражается и в строительстве новых станций метро. В будущем жители Новой Москвы получат отдельную ветку подземки – Троицкую линию, а также несколько станций на уже существующих линиях ("Потапово", "Пыхтино", "Аэропорт Внуково").

Также продолжается строительство дорог. Например, сейчас строится новая автомагистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Эта трасса станет полноценным дублером МКАД на юго-западе Москвы. За прошлый год в Новой Москве построено свыше 27 километров дорог.

Конечно, возводятся и новые жилые дома. В 2022-м в ТиНАО было введено в эксплуатацию 3,2 миллиона квадратных метров жилья. Примечательно, что в прошлом году население Новой Москвы выросло на 30 тысяч человек. Вместе с новыми домами горожане получают и современные школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, а также парки и скверы.

Ранее сообщалось о том, что в Новой Москве построят три детские школы искусств. Речь шла о новом учреждении в поселении Воскресенское. Подробнее об этом писали "Дни.ру".