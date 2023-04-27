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Среда 10 мая

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В Новой Москве построят три детские школы искусств

В Новой Москве построят три детские школы искусств
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Учреждение в поселении Воскресенском сможет принять до 650 учеников.

Власти российской столицы уделяют особое внимание развитию системы образования. Новые общеобразовательные и узкопрофильные школы, а также детские сады строятся во всех районах города. Стары здания образовательных учреждения проходят модернизацию и капитальный ремонт.

Семимильными шагами развивается Новая Москва. В ТиНАО появляются новые социальные объекты, в том числе, школы искусств. Три из них будет построено в ближайшее время. Так, до конца года планируется закончить проектирование образовательного учреждения в поселении Воскресенском.

Еще по одной школе искусств введут в эксплуатацию в Щаповском и Краснопахорском поселениях Троицкого и Новомосковского административных округов. Как подчеркнул глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, строительство образовательных учреждений удовлетворит потребности юных москвичей в получении дополнительного предпрофессионального образования в области искусства, а также позволит развить культурно-просветительскую деятельность.

Проектно-изыскательские работы по строительству школы искусств в поселении Воскресенском должны быть завершены в декабре. Планируется, что трехэтажное здание займет площадь 5,7 тысячи квадратных метров. В образовательном учреждении смогут работать около сорока преподавателей.

Новая школа искусств рассчитана на 650 учеников. Для них будет оборудован большой концертный зал, а также зал для камерной музыки. Учащиеся смогут пользоваться библиотекой, буфетом, медкабинетом и студией звукозаписи. Кроме того, юные москвичи смогут посещать занятия в классах раннего общеэстетического развития, скульптуры, живописи и рисунка, а также театральное отделение, отделение хореографии и внебюджетное отделение.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в Москве будут введены в эксплуатацию три новых образовательных объекта. Так, в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда в районе Хорошево-Мневники построена школа, а в поселениях Сосенском и Рязановском — детские сады. Суммарно они смогут обеспечить 232 новых рабочих места.

27 апреля 2023, 13:58
Фото Е. Самарина. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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