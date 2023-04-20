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Среда 3 мая

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В Москве будут введены в эксплуатацию три новых образовательных объекта

В Москве будут введены в эксплуатацию три новых образовательных объекта
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Завершено строительство школы и двух детских садов.

Власти Москвы прикладывают огромные усилия для развития системы образования. Во всей районах российской столицы постоянно модернизируются, ремонтируются и открываются новые школы и детские сады. Ряд объектов образования строится в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Так, в районе Хорошево-Мневники построена школа, а в поселениях Сосенском и Рязановском — детские сады. Новые образовательные учреждения уже получили соответствующие разрешения и в скором времени будут введены в эксплуатацию.

Как подчеркнул заместитель главы столичного региона по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в новой школе и детских садах суммарно создадут 232 новых рабочих места. Он также уточнил, что вышеуказанная программа была запущена в 2020 году.

"За этот период город заключил 35 соглашений, по которым инвесторы создадут 80 объектов. В этом году девелоперы завершили строительство трех объектов образования общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Здесь смогут трудоустроиться более 230 человек", — добавил заместитель мэра Москвы.

Школа на 800 учеников расположена на улице Берзарина. В образовательном учреждении будет открыто 119 рабочих мест. Еще 113 человека смогут трудоустроиться в детские сады, построенные в ТиНАО.

По словам руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, дошкольные учреждения смогут принять, соответственно, 220 и 275 малышей. В целом же программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечивать комплексную застройку районов Москвы.

Она позволяет полностью или частично освободить девелопера от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором он возводит жилые дома, если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Кстати, столичная программа доступна не только тем застройщикам, которые только планируют реализовать свой проект в Москве, но и тем, кто уже приступил к возведению объектов недвижимости. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах города.

20 апреля 2023, 13:10
Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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