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Четверг 4 мая

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В районе Солнцево открылась новая поликлиника

В районе Солнцево открылась новая поликлиника
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Медучреждение полностью соответствует московскому стандарту.

Далеко не всегда здания столичных поликлиник подходят для ремонта, а некоторые из них настолько изношены, что проводить работы там просто бессмысленно. В таких случаях власти открывают новые учреждения здравоохранения. В рамках масштабной программы по модернизации в Москве их построено уже десять.

Десятой стала новая детско-взрослая поликлиника в районе Солнцево. Пятиэтажное здание расположено по адресу: улица Юлиана Семенова, дом №2. Медучреждение уже приняло первых пациентов, а всего оно сможет обсуживать 43 тысячи местных жителей.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новая поликлиника оснащена современным оборудованием и полностью соответствует московскому стандарту. Она также добавила, что масштабная программа капремонта, охватывающая почти половину всех столичных поликлиник, завершена на сорок процентов.

"Мы продолжаем масштабное обновление амбулаторного звена. Сегодня для жителей района Солнцево открылась новая детско-взрослая поликлиника. Теперь получать медпомощь здесь будут 43 тысячи пациентов — 36 тысяч взрослых и семь тысяч детей и подростков" – подчеркнула чиновник.

Общая площадь пятиэтажного здания с цокольным этажом составляет более десяти тысяч квадратных метров. Там открылись филиалы городских поликлиник №212 и №132 (детская). Посетители медучреждения смогут пройти обследование на современном оборудовании для рентгенографии, томографии, маммографии, флюорографии, электрокардиографии и УЗИ экспертного класса.

Входы в детский и взрослый блоки разделены. Согласно носовому московскому стандарту, кабинеты наиболее востребованных специалистов, дежурных врачей, а также кабинет забора крови размещены на нижних этажах. Комфортные зоны ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами и мягкими диванами оборудованы на всех этажах.

Для самых маленьких пациентов специалисты установили игровые зоны. Безбарьерное передвижение организовано для маломобильных пациентов. Работы проведены и на территории поликлиники. Во дворе здания высажены деревья и кустарники, установлены скамейки и навигационные стелы.

24 апреля 2023, 14:07
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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