Построить самый удобный маршрут на ВДНХ поможет новый спецпроект

На территории ВДНХ площадью свыше 325 гектаров сосредоточены 49 объектов культурного наследия.



ВДНХ является главным выставочным комплексом России и одним из самых посещаемых достопримечательностей Москвы. Сегодня на территории площадью свыше 325 гектаров сосредоточены 49 объектов культурного наследия, среди которых – павильоны, скульптурные композиции и исторические фонтаны.

Чтобы посетители масштабного комплекса не запутались в нем в столице запущен спецпроект "Входов много — ВДНХ одна", который поможет построить самый удобный маршрут прогулок по огромной территории. В частотности, гости ВДНХ в зависимости от целей смогут уточнить, через какой вход лучше попасть на площадку комплекса.

Конечно, чаще всего москвичи проходят на территорию ВДНХ через арку главного входа. Однако удобные маршруты можно построить и от арки южного входа, Хованского въезда, из Главного ботанического сада имени РАН и КПП "1-й Лихоборский".

Так, от арки южного входа посетителям будет проще добраться до аттракциона "Дом страхов" в парке "Орион" и до мультимедийного центра "Союзмультпарк". Также можно заглянуть в Театра сказок и отдохнуть у знаменитого фонтана "Дружба народов".

Автомобилистам больше подойдет КПП "Хованский", рядом с которым расположен круглосуточный многоуровневый паркинг на 999 мест. От этого входа легче добраться до парка "Останкино", центра "Москвариум", и макета корабля "Буран".

Из Главного ботанического сада РАН можно построить удобный маршрут до Музея кино в павильоне, а также до экоцентров "Пчеловодство" и "Цветоводство".

Рядом с КПП "1-й Лихоборский" открыт "Дом ремесел". Также этот вход подойдет желающим посетить Музей лошади и демонстрационную конюшню. Не лишним будет заглянуть в Музей гаража особого назначения ФСО России.

Кстати, при благоустройстве въездных групп на ВДНХ власти учтут мнение москвичей, которые высказали свое мнение на цифровом портале "Активный гражданин".

Более 200 тысяч человек решали, нужна ли дополнительная архитектурно-художественная подсветка въездных групп, следует ли проводить дополнительное озеленение, а также необходимо ли установить малые архитектурные формы рядом с въездами на ВДНХ.

В итоге 69% активных граждан проголосовали за озеленение, 59% поддержали идею о дополнительной подсветке, а 52% москвичей решили, что на въездах нужно установить малые архитектурные формы.