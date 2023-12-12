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Храмовый комплекс в Басманном районе обзавелся художественной подсветкой

Храмовый комплекс в Басманном районе обзавелся художественной подсветкой
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Новые приборы установили на фасадах церквей Архангела Гавриила и Феодора Стратилата, дома причта.

В российской столице продолжаются работы по подсветка зданий, памятников и различных сооружений. Власти города тем самым решают сразу несколько задач, делая город более безопасным, освещенным, нарядным и праздничным.

Количество объектов с архитектурно-художественной подсветкой растет каждый год. Так, за последние 12 лет их число выросло более чем в четыре раза, а город стал еще более привлекательным для как для москвичей, так и для туристов.

Недавно преобразились сразу несколько объектов в Басманном районе Москвы. Архитектурно-художественная подсветка украсила храмовый комплекс в Архангельском переулке.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, перед специалистами стояла задача подчеркнуть красоту и архитектурные особенности зданий.

"Разработали специальную концепцию организации освещения храмового комплекса, который включает церкви Архангела Гавриила и Феодора Стратилата, дом причта", – отметил Петр Бирюков.

Чиновник подчеркнул, что здания, которые обзавелись архитектурно-художественной подсветкой, признаны объектами культурного наследия. По словам заместителя главы города, они считаются важной частью композиционно-планировочной структуры квартала.

Совокупно специалисты установили на зданиях более 350 энергоэффективных приборов, с помощью которых удалось сделать акцент на деталях сооружений. Для равномерного освещения дома потребовалось 65 прожекторов.

Еще 178 приборов сегодня освещают и визуально делят на ярусы церковь Архангела Гавриила, которая более известна как Меншикова башня. Пилястры ее входной группы, атаке спиралевидные элементы, окно с декоративным ограждением и балюстрада теперь выделены ярким белым цветом.

На втором ярусе подсвечены оконные своды и подоконники с выступающими узорами. Наконец, в верхней части объекта организован теплый золотой свет, который контрастирует с общей белой подсветкой.

Во дворе храма располагается церковь Великомученика Феодора Стратилата. Для освещения этого здания потребовалось 113 устройств. Они выгодно выделяют карниз, входную группу и арочные окна. А приборы, установленные внутри звонницы, создают эффект дополнительного объема.

12 декабря 2023, 09:15
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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