В Москве отремонтировали три дома архитектора Иосифа Ловейко

Мастер работал над многими крупными проектами и был главным архитектором города.



В российской столице успешно реализуется одна из самых масштабных в мире программ капитального ремонта. Проект модернизации жилого фонда Москвы объединяет более 29 тысячи домов с совокупной площадью более 290 миллионов квадратных метров.

Детально и бережно воссоздать все архитектурные решения специалистам помогают современные технологии. Однако в программу капремонта включены не только исторические дома в центре города, но и советские панельные здания на окраинах.

Столичный проект предполагает ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также замену свыше 115 тысяч лифтов. Только в текущем году капитальный ремонт прошел или вскоре будет завершен в 2,3 тысячи домов.

Среди них – три дома, построенных по проектам архитектора Иосифа Ловейко в стиле советского неоклассицизма. К слову, творчество мастера неразрывно связано с историей города. Он работал над многими крупными проектами и был главным архитектором Москвы.

К примеру, под обновление попал одним из первых проектов архитектора – дом Инжкоопстроя, – расположенный по адресу: Котельническая набережная, дом №25, корпус №2. Он отличается прямоугольной штукатурной рустовкой на уровне нижнего яруса. А средний ярус выделен арочными проемами. Наконец, верхняя часть акцентирована балконами с ионическими полуколоннами. Фасад дома венчает карниз с кронштейнами.

Кроме того, специалисты провели капитальный ремонт 11-этажной высотки, имеющей г-образную форму. Первые три этажа дом №2/1 на Краснопресненской набережной, выделены рустом, верхние украшены портиками лоджий с барельефами. Также на главном фасаде расположены арки с кессонированным потолком, многопрофильный карниз и аттики с балюстрадой.

Без внимание специалистов не остался и десятиэтажный дом №122 на проспекте Мира. Данный проект Иосифа Ловейко имеет сложную форму и отличается сквозным арочным проездом в боковой части. Здание по всему периметру украшает карниз. Еще один вместе с рустом выделяет нижние этажи парадного фасада, отделяя их от верхних. Уникальные архитектурные элементы чередуются на крыше дома.