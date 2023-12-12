В Московском дворце пионеров восстановили зал 100 фонарей

Аудитория для лекций и кинопоказов вмещает более 250 зрителей.



Легендарный Дворец пионеров на Воробьевых горах после открытия в 1962 году стал самым большим центром дополнительного образования не только в Москве, но и во сей стране. Комплекс из девяти корпусов находится на территории масштабного ландшафтного парка.

Минувшим летом в пяти корпусах завершили комплексное благоустройство. Восстановительные работы коснулись также прилегающей территории. Кстати, их провели впервые за 60 лет. Перед специалистами стояла задача сохранить исторический интерьер и экстерьер зданий.

Работы продолжаются. К примеру, для восстановления зала 100 фонарей реставраторам потребовались авторские чертежи. Однако им также помог случайно обнаруженный на художественной выставке рисунок помещения в цвете.

Совокупно аудитория для лекций и кинопоказов вмещает более 250 зрителей. Она расположена на втором этаже над кафе. Необычное название помещение из-за конструктивных и архитектурных особенностей.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта. Так, уникальное решение потолка здания позволяло осуществлять освещение при помощи 100 небольших зенитных фонарей естественного света.

Кроме того, под потолком была смонтирована воздушная металлическая конструкция с подвешенными на ней конусообразными светильниками искусственного освещения, которых насчитывалось тоже сто.

"Уровень дневного света регулировался вручную с помощью специальной шторки. Боковые стены зала были облицованы белыми волокнистыми плитами "Травертон", а задняя стена — рейками, обтянутыми специальным полихлорвиниловым профилем черного цвета", – пояснили в ведомстве.

Подавляющая часть конструкций и архитектурных решений со временем была утрачена. Система зашторивания, с помощью которой регулировалось дневное освещение, пришла в негодность, а конусообразные светильники вовсе исчезли.

Меж тем, реставраторам удалось в ходе работ восстановить зал 100 фонарей в соответствии с первоначальным авторским замыслом. А найденный рисунок позволил воссоздать колористические решения.

"Из-за невозможности восстановления оригинальной системы зашторивания было принято решение об установке в каждый зенитный фонарь по светильнику", – уточнили в пресс-службе.

