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Около станции метро "Яхромская" провели благоустройство

Около станции метро "Яхромская" провели благоустройство
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В границы работ вошли участки улицы 800-летия Москвы и нечетной стороны Дмитровского шоссе.

Столичные власти сегодня активно занимаются не только развитием метро Москвы, но и благоустройством территорий возле станций. В ходе работ там проводят озеленение, организовывают парковочные места, устанавливают остановочные павильоны и, в целом, повышают уровень комфорта и безопасности для граждан.

Так, возле новой станции метро "Яхромская", пассажиропоток которой составляет до 180 тысяч человек в сутки, провели масштабное благоустройство. Специалисты комплекса городского хозяйства в ходе основного этапа работ организовали удобные подходы и подъезды к объекту, обеспечив тем самым безопасность пешеходов.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, перед специалистами стояла задача улучшить пешеходную и транспортную доступности станции.

Чиновник напомнил, что новый остановочный пункт Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки открыли в сентябре текущего года. Заместитель главы города подчеркнул, что в границы благоустройства вошли участки улицы 800-летия Москвы и нечетной стороны Дмитровского шоссе.

В частности, на улице 800-летия Москвы специалисты обустроили дополнительную ливневую систему и убрали провода в кабельную канализацию. Также они заменили покрытие на тротуарах и проезжей части, установили 120 энергоэффективных фонарей и 110 уличных торшеров.

На пешеходных переходах появилось 14 опора контрастного освещения, а ан проезжей части – два новых светофора. Кроме того, водители получили более 200 парковочных мест. А для пассажиров городского наземного транспорта предусмотрено четыре остановочных павильона.

Параллельно специалисты приводят в порядок шесть детских площадок на улице 800-летия Москвы, на двух две работы уже завершены, а на оставшихся игровое оборудование установят в следующем году. К слову, полностью завершить благоустройство возле станции метро "Яхромская" планируется в 2024 году.

На данном этапе на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе организовали прогулочную зону с экологичным покрытием и цветниками. В процессе озеленения специалисты разбили газон общей площадью более 30,6 тысячи квадратных метров, высадили более 30 деревьев и столько же кустарников.

12 декабря 2023, 10:18
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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