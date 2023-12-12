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Дворец бракосочетания в виде свадебных колец начали строить в районе Митино

Трехэтажное здание займет площадь более 2,8 тысячи квадратных метров.

В скором времени в российской столице появится уникальный центр, в котором москвичи смогут создавать новые ячейки общества. В районе Митино стартовало строительство нового здания отдела записей актов гражданского состояния.

Дворец бракосочетания возведут в виде свадебных колец. Трехэтажный объект займет площадь более 2,8 тысячи квадратных метров. Работы ведутся по адресу: Дубравная улица, владение №50/1.

Об этом рассказал председатель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко. По его словам, в здании планируется организовать два зала для регистрации брака.

Кроме того, в новом центре создание крепких семейных отношений обустроят площадку для фотосессий, а также комнаты жениха и невесты. Чиновник подчеркнул, что в ЗАГСе будет организована комфортная зона ожидания и приема заявлений от молодоженов.

С точки зрения архитектурных решений, Дворец бракосочетаний в районе Митино будет отсылать к официальной эмблеме московских загсов в виде двух колец и буквы "М". Для внешней отделки объекта выбраны светлые тона.

Специалисты используют декоративные элементы. В частности, они облицуют фасады стеклофибробетонными панелями, а цоколь и крыльцо — матовым гранитом. Окна планируется украсить геометрическим орнаментом, который придаст зданию легкую ажурность.

Параллельно на прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение. Там появятся газоны, клумбы, а также аллеи с туями и декоративными фонарями. Специалисты организуют безбарьерную среду.

Молодожены получат красивую площадку для фотоссесий на территории дворца бракосочетаний – классическую беседку-ротонду с колоннами. Для посетителей оборудуют открытые автостоянки, проезды и тротуары.

Игорь Войстратенко отметил, что по поручению Сергея Собянина его ведомство уделяет особое внимание социальным объектам на территории столицы. Глава комитета добавил, что застройщик уже направил извещение о начале строительно-монтажных работ.

"На всех этапах возведения Дворца бракосочетания в районе Митино наши инспекторы будут проводить контрольно-надзорные мероприятия в соответствии с индивидуальным графиком проверок", – уточнил чиновник.

12 декабря 2023, 09:14
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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