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Суббота 9 декабря

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Москва заключила с инвесторами 10 договоров на строительство спортивных объектов

Москва заключила с инвесторами 10 договоров на строительство спортивных объектов
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Они появятся в шести административных округах.

Инвесторы активно участвуют в строительстве социальной инфраструктуры Москвы. Они возводят до 40% школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивных комплексов. Город выделяет бизнесу земельные участки без торгов при условии, если параметры будущего здания соответствуют критериям масштабного инвестиционного проекта.

В 2023 года Москва выделила инвесторам земельные участки в шести административных округах для строительства спортивных комплексов. Всего заключено 10 договоров аренды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках проектов построят спортивные комплексы с бассейнами, ледовыми аренами и крытыми футбольными полями. Общая площадь зданий составит 220 тысяч квадратных метров, уточнил заммэра.

Застройщикам и инвесторам предоставили участки площадью 19,58 гектара. Договоры аренды заключены сроком на пять лет. Спортивные комплексы построят в Центральном, Западном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Южном административных округах.

Например, в районе Орехово-Борисово Южное инвестору предоставили участок под застройку площадью 0,3 гектара. Он расположен по адресу: улица Воронежская, владение 24.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что физкультурный комплекс станет новой точкой притяжения в районе и создаст новые возможности для ведения активного образа жизни. Площадь объекта составит 4,8 тысячи квадратных метров. Жители смогут заниматься спортом рядом с домом, сообщается на сайте столичного Стройкомплекса.

Физкультурно-оздоровительные комплексы строятся во всех округах столицы, включая Троицкий и Новомосковский. Так, в поселениях Мосрентген и Воскресенское в 2028 году появятся спортивные центры с бассейнами и тренажерными залами для групповых занятий. Строительство будет вестись за счет бюджета столицы.

С момента образования Троицкого и Новомосковского административных округов там построили более десяти спортивных объектов. Число занимающихся спортом жителей увеличилось в четыре раза.

30 ноября 2023, 16:55
Фото: Иванко Игорь/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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