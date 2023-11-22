В Новой Москве построят два спорткомплекса с бассейнами

Новые ФОКи появятся поселениях Мосрентген и Воскресенское.

Новая Москва развивается семимильными шагами. В ТиНАО активно строят жилую недвижимость, а также необходимую социальную инфраструктуру, в том числе медицинские, образовательные и спортивные объекты. В течение пяти лет там появятся еще два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, спорткомплексы возведут поселениях Мосрентген и Воскресенское.

"Новые физкультурно-оздоровительные комплексы планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году в поселениях Мосрентген и Воскресенское. В каждом планируется организовать бассейн и тренажерный зал", – отметил Андрей Бочкарев.

Чиновник подчеркнул, что строительство объектов будет вестись за счет средств города. Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что, согласном новым столичным стандартам, В ФОКах обустраивают не только тренажерные залы и зоны для групповых занятий, но и вспомогательные и административные помещения, подъездные дороги и парковки.

"С момента образования новых округов на их территориях построено свыше десятка спортивных объектов. При этом количество занимающихся спортом людей увеличилось здесь в четыре раза – сейчас оно составляет более 40% жителей территорий", – глава ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что на новых территориях столицы появляется все больше пространств для активного образа жизни. Политик обратил внимание на лыжную трассу в поселении Михайлово-Ярцевское, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный центр в Сосенском и другие объекты.

К слову, еще один физкультурно-оздоровительный комплекс почти достроен в Зеленограде. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что работы находятся на завершающей стадии.

Трехэтажное здание возводится в районе Крюково по адресу: Панфиловский проспект, корпус 1841. Общая площадь спортивного объекта составляет 6,4 тысячи квадратных метров, добавил глава ведомства.