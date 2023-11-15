Москвичей старшего возраста пригласили на занятия боевыми искусствами

Участники клубов могут изучить карате, ушу, тхэквондо и другие виды боевых искусств.

В клубах "Московское долголетие" занимаются боевыми искусствами. Горожане серебряного возраста посещают тренировки по боксу, карате, ушу, тайцзи, тхэквондо и капоэйре. Все они направлены на совершенствование физических и ментальных возможностей участника.

В тренировках участвуют уже более 1,4 тысячи членов клубов долголетия. Занятия проходят с опытными тренерами и адаптированы для людей старшего возраста.

Тренер Вадим Коциян отметил, что главной целью тренировок является оздоровление участников. В формате инсценировки отрабатываются движения, удары и связки.

"Наши ученики показывают отличные результаты. Они надевают пояса в зависимости от своего уровня, сдают экзамены и как истинные спортсмены стремятся получить черный пояс", – сказал он.

Коциян обратил внимание, что тренировки развивают чувство баланса, что является хорошей профилактикой падений. Также улучшается психоэмоциональное состояние.

Пользу тренировок отмечают и сами участники. По их словам, карате помогает улучшить работу мозга, развивает память и внимание.

Для того, чтобы разнообразить привычную гимнастику, участники клубов могут заниматься ушу и тайцзи. Тренировки сконцентрированы на теле и плавности движений и хорошо подходят людям старше 55 лет.

В начале ноября в клубах "Московское долголетие" начались занятия по искусствоведению. Участники групп посещают выставки и лекции, узнают о влиянии искусства на события разных эпох. Встречи проводят преподаватели лучших учебных заведений столицы, историки и профессиональные экскурсоводы. Некоторые занятия проходят на базе музеев.

Также для горожан серебряного возраста открыт кинолекторий сети кинотеатров "Москино". Посетители могут узнать интересные факты о процессе съемки фильмов, биографии известных режиссеров и насладиться классикой мирового кинематографа.

В столице действует около 100 центров долголетия. Бесплатно посещать клубные пространства могут горожане старше 55 лет. Москвичи объединяются в сообщества по интересам, изучают иностранные языки, занимаются театральным мастерством, танцами, пением, спортом и многим другим.

