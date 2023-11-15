Москвичей старшего возраста пригласили на занятия боевыми искусствами

Бондарчук показала лицо 9-месячного сына Тесты Олешко о привлекательных женщинах Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Четверг 30 ноября

16:41Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет" 15:36Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова 15:33Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении 13:56Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники 13:51Певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей 13:25Фигуре не навредит: рецепт диетического блюда для новогоднего стола от Волочковой 12:19Роскошная Седокова появилась на публике в смелом наряде 11:45Звездный астролог Глоба сделал прогноз на последний день осени 2023 10:49Ставшая мамой в 54 года Бондарчук перестала скрывать лицо сына 07:51Чуть-чуть не дожила до 100: ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова 07:23Три необычных способа предотвратить простуду зимой 07:06Безработица в стране снизилась до исторического минимума 06:48Мощный геошторм накроет Землю уже сегодня 06:08Полезнейший фрукт: почему хурма обязательно должна быть в рационе 05:34Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы 03:26Повышает давление: назван опасный фактор городской среды 03:05Назван неожиданный способ предотвратить развитие диабета 02:24Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки 01:49Александр Олешко назвал четыре главных качества привлекательных женщин 01:20Сбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину 15:58Навку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак 14:18Мечтающая о детях Бузова рассекретила любимого крестного сына 13:27Унаследовала талант от родителей: 8-летняя дочь Николаева удивила публику пением 12:43Ее поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба 11:00Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 09:52Все свое: Люся Чеботина поставила хейтеров на место 09:07Забыл или не захотел платить: Филипп Киркоров копит многомиллионные долги 08:24Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой 07:50Испытывает на себе: ученый изобрел лекарство от болезни Бехтерева 06:53Гарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 05:59Обожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой 04:47ТОП-3 продукта с большим количеством витамина D 03:15Пять важных правил для подготовки к Новому году 01:42В сознании: инфаркт не сломил Михаила Боярского 00:53Рожать больше и чаще призвали россиянок в Год семьи 17:54Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса 16:49Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным 16:16Тест: хорошо ли вы знакомы с творчеством Евгения Евстигнеева? 14:59Хозяйничает в доме: 67-летний Ургант трогательно рассказал о молодой жене 13:50Из-за хулиганства трижды менял школу: каким растет 9-летний сын Пьехи 12:23Астролог Глоба дал предостережение россиянам на вторник 28 ноября 11:27Мучается уже много лет: Газманов откровенно рассказал о своей проблеме 09:18Травил металл и готовился: Владимир Машков с теплом вспомнил о первой встрече с Табаковым 08:13Две свечи и бутылочка: Дмитрий Дибров раскрыл секрет счастливого брака 07:19Какие продукты начнут дорожать в ближайшее время 06:57Скончался актер из "Невского": не стало 38-летнего Евгения Шепелевича 06:27Праздник живота: как правильно питаться в новогоднюю ночь 05:38Раскрыт секрет правильного сна на выходных 04:50Шторм века: названа причина возникновения мощнейшего урагана 04:26Не пойду: юная спутница Филиппа Киркорова отказалась выходить на красную дорожку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичей старшего возраста пригласили на занятия боевыми искусствами

Москвичей старшего возраста пригласили на занятия боевыми искусствами
54

Участники клубов могут изучить карате, ушу, тхэквондо и другие виды боевых искусств.

В клубах "Московское долголетие" занимаются боевыми искусствами. Горожане серебряного возраста посещают тренировки по боксу, карате, ушу, тайцзи, тхэквондо и капоэйре. Все они направлены на совершенствование физических и ментальных возможностей участника.

В тренировках участвуют уже более 1,4 тысячи членов клубов долголетия. Занятия проходят с опытными тренерами и адаптированы для людей старшего возраста.

Тренер Вадим Коциян отметил, что главной целью тренировок является оздоровление участников. В формате инсценировки отрабатываются движения, удары и связки.

"Наши ученики показывают отличные результаты. Они надевают пояса в зависимости от своего уровня, сдают экзамены и как истинные спортсмены стремятся получить черный пояс", – сказал он.

Коциян обратил внимание, что тренировки развивают чувство баланса, что является хорошей профилактикой падений. Также улучшается психоэмоциональное состояние.

Пользу тренировок отмечают и сами участники. По их словам, карате помогает улучшить работу мозга, развивает память и внимание.

Для того, чтобы разнообразить привычную гимнастику, участники клубов могут заниматься ушу и тайцзи. Тренировки сконцентрированы на теле и плавности движений и хорошо подходят людям старше 55 лет.

В начале ноября в клубах "Московское долголетие" начались занятия по искусствоведению. Участники групп посещают выставки и лекции, узнают о влиянии искусства на события разных эпох. Встречи проводят преподаватели лучших учебных заведений столицы, историки и профессиональные экскурсоводы. Некоторые занятия проходят на базе музеев.

Также для горожан серебряного возраста открыт кинолекторий сети кинотеатров "Москино". Посетители могут узнать интересные факты о процессе съемки фильмов, биографии известных режиссеров и насладиться классикой мирового кинематографа.

В столице действует около 100 центров долголетия. Бесплатно посещать клубные пространства могут горожане старше 55 лет. Москвичи объединяются в сообщества по интересам, изучают иностранные языки, занимаются театральным мастерством, танцами, пением, спортом и многим другим.

15 ноября 2023, 15:28
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Количество электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи

Количество электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи
Столица продолжает переходить на экологически чистый транспорт. Обновление подвижного состава и замена устаревших моделей на экологически чистый транспорт – один из приоритетов Москвы.

Дом культуры "Ватутинки" откроют в 2024 году

Дом культуры "Ватутинки" откроют в 2024 году
В ходе реконструкции зданию давили четвертый этаж. Семимильными шагами развивается Новая Москва.

В Москве утвержден предмет охраны палат XVII века

В Москве утвержден предмет охраны палат XVII века
Историческое здание расположено в Архангельском переулке. Власти российской столицы очень внимательно относятся к сохранению исторического наследия города.

ФОК с двумя бассейнами построят в Алексеевском районе

ФОК с двумя бассейнами построят в Алексеевском районе
Комплекс сможет принимать 1700 человек в сутки. Москвичи очень любят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, поэтому развитию данной сферы столичные власти уделяют особое внимание.

Как реализуется программа реновации в ЮАО

Как реализуется программа реновации в ЮАО
С начала года более 3,4 тысячи жителей округа получили новые квартиры. Масштабная программа реновации, запущенная мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году, позволяет горожанам не просто переехать в новые квартиры, но и качественно повысить уровень жизни.

Выбор читателей

29/11СрдТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом 29/11СрдНавку заподозрили в беременности из-за одного жеста Лорак 29/11СрдГарик Харламов честно ответил на вопрос об очередном браке 29/11СрдЕе поведение поразило: обнародован необычный поступок вдовы Градского у гроба 29/11СрдОбожаю: известный певец не устоял перед Ларисой Гузеевой 30/11ЧтвСбежал без оглядки: Сергей Лазарев оставил знаменитую балерину