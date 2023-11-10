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Среда 29 ноября

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На нескольких улицах Москвы поменяли разметку

На нескольких улицах Москвы поменяли разметку
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Власти продолжают работы по улучшению движения в городе, согласно поручению Сергея Собянина.

Специалисты Центра организации дорожного движения изменили разметку на нескольких улицах Москвы. В частности, им удалось увеличить пропускную способность дорог за счет за счет сужения существующих полос и добавления дополнительного ряда.

Кроме того, водители получили возможность строить альтернативные маршруты, что позволит сокращать время в пути. Примечательно, что при организации новых направлений число рядов сокращать не пришлось, наоборот, где-то добавили еще один, а где-то изменили стрелки движения и дорожных знаков.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что власти продолжают работы по улучшению движения в городе, согласно поручению главы столичного региона Сергея Собянина. Он добавил, что переразметка – одна из эффективных и быстрых мер.

"Она позволяет повысить пропускную способность дорог без строительных работ. В этом году организовали 10 новых поворотов и разворотов, благодаря чему автомобилисты экономят время в пути", – отметил Максим Ликсутов.

К примеру, новый регулируемый разворот со стороны улицы Столетова в сторону улицы Генерала Дорохова на 640 метров сократил путь водителей, проезжающих по Мосфильмовской улице.

На Мичуринском проспекте и Озерной улице организовали сразу четыре новых разворота и общую полосу в сторону области. В итоге пропускную способность удалось увеличить на 30%, а перепробег сократить суммарно на шесть километров.

На Воробьевском шоссе после введения разворота перед улицей Косыгина путь для автолюбителей стал на 500 метров короче. Еще на 900 метров уменьшился перепробег на Вешняковской улице, где организовали два разворота.

На Смоленской набережной появился новый левый поворот в Проточный переулок, что позволило как сократить время в пути, так и повысить пропускную способность дорожного участка. Еще один удобный левый поворот организовали около дома №123 на Профсоюзной улице.

Всего же в текущем году в Москве реализовали 175 проектов по переразметке. Столичный Центр организации дорожного движения продолжит работу по повышению связности и снижению перепробегов за счет организации новых левых поворотов и разворотов и в 2024 году.

10 ноября 2023, 10:18
Фото Е. Самарина. Mos.ru
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