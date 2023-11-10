На юге Москве обустроили набережную длиной 1550 метров

В районе Нагатинский Затон появилась новая точка притяжения.

В Москве на регулярной основе открываются новые общественные пространства. Столичные власти стремятся к тому, что бы у жителей всех районов были в доступе современные и комфортные зоны для отдыха и занятий спортом. Для этого в городе благоустраиваются парки, скверы и бульвары, однако особый интерес представляют набережные, ведь можно не просто гулять, но и наслаждаться невероятными видами.

Так, после обустройства набережной длиной 1550 метров на юге столицы новая точка притяжения появилась у жителей района Нагатинский Затон. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что работы по благоустройству уже завершены.

Чиновник подчеркнул, что работы по обустройству набережной стартовали в 2018 году и проходили поэтапно. По его словам, последний участок был введен в эксплуатацию лишь недавно. Теперь москвичи могут в полном объеме наслаждаться общественным пространством, представляющим из себя пешеходный маршрут.

"Здесь появились лаунж-зоны, собственная пляжная зона с шезлонгами и рыбацкими мостиками, велодорожка, альпийские горки, арт-объекты, например, скульптура маяка и пешеходный мост в виде пяти соединенных между собой кругов", – отметил Андрей Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что в рамках благоустройства набережной, концепцию которого разработало одно из столичных архитектурных бюро, проведено озеленение территории, в частности, высажены сосны, ели, клены, черемухи, ивы, рябины.

"При проектировании набережной во главу угла был поставлен уют жителей и гостей квартала. Здесь одинаково удобно гулять, любоваться природой и архитектурой, заниматься спортом, играть с детьми", – подчеркнул Сергей Кузнецов.

Важно отметить, что набережная была построена и благоустроена в ходе реализации более масштабного проекта – возведения городского квартала. Там также планируется организовать пешеходную дорожку, которая соединит набережную с Судостроительной улицей, а также ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу.