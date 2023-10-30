В 9 районах Москвы улучшили маршруты наземного транспорта

По Шаболовке вновь начали ходить трамваи.

Транспортная система российской столицы развивается семимильными шагами. Москва по многим параметрам опережает крупнейшие европейские города. Особый акцент власти делают на повышении комфорта и безопасности пассажиров.

Для этого, в частности, строятся новые линии метро, модернизируется дорожная инфраструктура, а также улучшаются маршруты наземного транспорта. Все это в совокупности обеспечивает бесперебойную жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса.

К примеру, с 28 октября на юге, севере, северо-западе Москвы и в ТиНАО изменились восемь автобусных и один электробусный маршрут. Улучшения коснулись сразу девяти столичных районов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, наземный транспорт теперь будет подъезжать ближе к станциям метро, а также к объектам социальной инфраструктуры. По его словам, это позволит пассажирам сэкономить время в пути.

"Мы повышаем транспортную доступность районов, делаем удобнее поездки до метро и важных городских объектов для большего числа москвичей", – отметил Максим Ликсутов.

Он также добавил, что власти развивают столичную транспортную сеть, согласно поручению, данному мэром Москвы Сергеем Собяниным.

К примеру, для удобства пассажиров на юге столицы запустят временный маршрут №824п от жилого комплекса до станции метро "Нагатинский Затон". Автобусы будут подвозить горожан к метро до открытия пешеходного моста.

Маршрут №570 продлен до станции метро "Войковская", а автобус №565 теперь едет по Головинскому шоссе вместо Нарвской улицы. Электробусный маршрут №328 также продлен.

Добраться до станции метро "Южная" теперь можно по Криворожской улице на автобусе №С929. Маршрут №866 в поселении Московский объединят решено объединить с 147-м и 446-м.

Автобус №147 до станции метро "Филатов Луг" после открытия дороги сможет ехать по кратчайшему пути. В целом городской наземный транспорт станет ходить чаще, а время в пути сократится.

Кроме того, с 30 октября по Шаболовке вновь начали ходить трамваи №14, 26, 38 и 47. При этом временный автобус №026 курсировать уже не будет.