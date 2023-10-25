Более 100 топонимов выбрали активные граждане Москвы

Также посетители портала "Активный гражданин" могут участвовать во многочисленных викторинах.

С 2014 года в Москве действует цифровой портал "Активный гражданин", которому присоединились уже более 6,5 миллиона человек. За девять лет на онлайн площадке прошло свыше шести тысячи голосований, в ходе которых граждане напрямую участвовали в решение важнейших вопросов, касающихся жизнедеятельности российской столицы.

К примеру, они помогли властям Москвы определиться с названиями станций метро, улиц, проспектов, парков и скверов. Всего активные граждане выбрали 112 топонимов. Окончательное решение принимались по результатам общегородских и территориальных голосований.

К примеру, в августе текущего года активны граждане выбрали название для новой вылетной магистрали, ставшей северным дублером Кутузовского проспекта. Дорожный объект получил символическое название проспект Багратиона. Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, жители столицы выбрали название для первой в России станции метро, расположенной непосредственно в аэропорту. В голосовании участвовали более 230 тысяч человек, большинство из которых поддержало вариант "Аэропорт Внуково".

К слову, москвичи на портале "Активный гражданин" выбрали название для 27 станций метро, в том числе, "Бирюлево", "Троицк", "Бульвар Генерала Карбышева" и "Пыхтино". Станция Московских центральных диаметров Площадь Трех Вокзалов также получила имя благодаря посетителям цифровой площадки.

Также жители столицы организовали целый кинематографический квартал в районе Раменки, назвав улицы в честь знаменитых актеров и режиссеров. Таким образом москвичи увековечили память Василия Ланового, Фаины Раневской, Алексея Баталова, Андрея Миронова, Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая и других легенд отечественного кино.

А в 35 районах столицы москвичи проголосовали за названия для местных парков и скверов, в их числе – парки "Соловьиная роща", "Осташковский" и "Левобережный", а также скверы Космонавта Волкова и Живописный.

Кроме того, посетители портала "Активный гражданин" могут участвовать во многочисленных викторинах. Например, в конкурсе о музее-заповеднике "Коломенское", посвященном его вековому юбилею. Москвичам предстоит ответить на 10 вопросов, посмотрев размещенное на онлайн площадке видео.

