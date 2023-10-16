В Бутырском районе появится всесезонный парк

Украшением новой точки притяжения станут сенсорные сады и луг.



Власти Москвы активно работают над тем, чтобы в каждом районе города открывались новые точки притяжения для местных жителей. На северо-востоке столицы также организуют многофункциональную зеленую зону.

Всесезонный парк с сенсорными садами и лугом появится в Бутырском районе Москвы. Он будет грамотно интегрирован в городскую среду станет частью комплекса небоскребов рядом с Огородным проездом.

Точки притяжения на основе концепции "естественная природа". Совокупно парк займет территорию площадью 2,5 гектара. В нем организуют закольцованные маршруты для пеших прогулок, бега, езды на велосипедах и самокатах.

Москвичи смогут наслаждаться прогулками в сени взрослых деревьев. Кроме того, в парке обустроят площадки с цветущими декоративными растениями-многолетниками. Флора подобрана специалистами в соответствие с экологией окружающей среды.

Новая точка притяжения в Бутырском районе будет разделена на функциональные территории. Там обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны проведения массовых мероприятий и тренировки домашних питомцев.

Живописная зона с местами для отдыха и интерактивными инсталляциями идеально подойдет для москвичей любых возрастов. Для местных жителей создадут площадку с лежаками и установят перголу — навесную конструкцию для защиты от солнца.

Искусственные холмы на территории парка помогут разграничить площадки для тихого семейного отдыха и активного времяпрепровождения. На многофункциональных детских площадках специалисты положат натуральное покрытие.

Отдельная площадка со снарядами и элементами из природных материалов будет организована для выгула и дрессировки питомцев. Чтобы обеспечить безопасность остальных посетителей, для владельцев животных сделают комьюнити-зону с навесом. На лугу летом будут зоны для пикников, концертов и фестивалей, а летом – ледяной каток.

Также в Бутырском районе построят биометрический павильон для самых юных москвичей. Инновационная площадка будет оформлена в виде пещеры с игровой зоной. Дети смогут посещать павильон круглый год. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".