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В Бутырском районе построят биометрический павильон для детей

В Бутырском районе построят биометрический павильон для детей
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Инновационная лаборатория будет оформлена в виде пещеры с игровой зоной.

Москва – современный многомиллионный мегаполис, Буквально каждую сферу городской жизни окутывают инновационные технологии. Их власти используют даже при создании, казалось бы, детских площадок. Так, в российской столице вскоре откроется первый биометрический павильон для детей в форме пещеры.

Современная игровая зона будет оборудована на территории строящегося квартала в Бутырском районе столицы. Ее оснастят тоннелями, горками, холмами и иными интересными объектами. Дети смогут посещать павильон круглый год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На территории вертикального города — квартала из жилых высоток в Бутырском районе — появится первый в Москве биометрический павильон для детей в форме пещеры. Внутри него будут созданы сказочные тоннели, горки и космические мягкие камни с неизведанных планет", – отметил чиновник.

Заместитель главы города также подчеркнул, что игровая хона станет уникальным объектом благоустройства территории квартала в Огородном проезде. Пещера спроектирована таким образом, чтобы дети могли безопасно исследовать окружающий мир. Особенно в развитии навыков маленьким москвичам помогут элементы космической тематики с необычными формами и текстурами.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что игровой павильон будет реализован в стиле эмоциональной архитектуры. Это значит, что специалисты при проектировании избегали простых конструкций, отдавая предпочтение симбиозу природных элементов и современных технологий.

"Разнообразие цветов, форм и текстур вызывает быструю и запоминающуюся реакцию на различные объекты. Без сомнения, внутреннее пространство с неповторимой геометрией и плавной геопластикой форм для разнообразных игровых сценариев поможет детям развить воображение", – уверен чиновник.

Поверхность биометрического павильона будет облицована полированным бетоном, для безопасности детей используют резиновое покрытие. Причудливые объекты в пещере выполнят из природных материалов: дерева и камня.

24 июля 2023, 16:25
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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