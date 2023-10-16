По программе стимулирования создания МПТ инвесторы построят в Москве 118 объектов

Программа стимулирования создания мест приложения труда позволит открыть в столице 95 тысяч рабочих мест.



С 2020 года в российской столице действует программа стимулирования создания мест приложения труда, целью которой является комплексная застройка городских районов, чтобы местные жители могли найти работу недалеко от дома.

При этом удается не столько создать комфортные условия для москвичей, но и снизить нагрузку на дорожно-транспортную сеть, так как людям не приходится тратить время на поездки до мест работы. Власти при этом предоставляют инвесторам различные льготы.

Изначально программа распространялся только на промышленные объекты, однако со временем власти учли запросы бизнеса и города и расширили перечень. Так, вскоре инвесторы построят в Москве 118 объектов, 56 из которых относятся к социальной сфере. Также предусмотрены офисы, заводы и логистические центры.

В результате программа стимулирования создания мест приложения труда позволит открыть в столице 95 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Развивать городскую инфраструктуру с привлечением средств инвесторов нам помогает программа стимулирования создания мест приложения труда. Уже заключено более 60 соглашений, которые дадут городу около 260 миллиардов рублей инвестиций и свыше 95 тысяч рабочих мест", – отметил чиновник.

118 объектов, которые будут возведены в Москве в рамках программы стимулирования создания МПТ, в общей сложности займут 2,5 миллиона квадратных метров площади. При этом большая часть будет использована для недвижимости социальной сферы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что часть объектов социальной инфраструктуры уже введено в эксплуатацию.

"В рамках программы будет построено 56 социальных объектов, среди них школы, детские сады, поликлиники, учебно-воспитательный центр. Восемь из них уже введено в эксплуатацию", – уточнил глава ведомства.

Отметим, что в рамках программы стимулирования создания МПТ с 2021 года инвесторы могут строить гостиницы, а с 2022 – объекты оказания комплексных логистических услуг.