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До конца 2022 года построят и реконструируют шесть станций МЦД

До конца 2022 года построят и реконструируют шесть станций МЦД

В Москве продолжается развитие инфраструктуры центральных диаметров. До конца текущего года возведут и реконструируют еще шесть остановочных пунктов, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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С начала года в Москве построили станции Минская будущего четвертого диаметра и Печатники, которая расположена на МЦД-2. Среди реконструированных станций – Толстопальцево и Площадь трех вокзалов, уточнил Бочкарев.

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На втором диаметре до конца года завершится строительство станции Марьина Роща. Также завершится реконструкция остановочных пунктов Лесной городок, Мещерская, Окружная, Очаково и Переделкино, сообщил заместитель мэра.

Также в 2022 году построили и ввели в эксплуатацию третий путь от Каланчевской до Курской. По участку длиной четыре километра ходят поезда второго диаметра.

Бочкарев отметил, что железнодорожная инфраструктура строится в условиях плотной столичной застройки. Из-за этого приходится перекладывать много инженерных коммуникаций и выполнять другие дополнительные работы.

Фото: Агентство "Москва"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции станции Крюково в Зеленограде. Она станет конечным пунктом на северном участке третьего диаметра (МЦД-3).

Реконструкция превратит Крюково из устаревшей советской станции в современный вокзальный комплекс с конкорсами, лифтами и эскалаторами. Будет организован полноценный транспортно-пересадочный узел площадью 16 тысяч квадратных метров с пассажирским терминалом, тремя островными платформами, широким подземным коридором, удобными выходами к наземному общественному транспорту.

Планируется, что обновленной станцией будут пользоваться более 50 тысяч человек в сутки. Это в 1,5 раза больше, чем сегодня.

Напомним, что первые два центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал подмосковные города Лобня и Одинцово, МЦД-2 – Подольск и Нахабино.

В 2023-2024 годах планируется открытие третьего и четвертого диаметров. Они соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный.

Интервал движения на центральных диаметрах приближен к метрополитену – с 5:30 утра до 1:00 ночи. В часы пик поезда ходят каждые пять минут. На МЦД используются новейшие поезда "Иволга" с системой климат-контроля и Wi-Fi. Пассажиры могут оплатить проезд транспортной картой "Тройка".

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Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 30 сентября 2022, 16:55 Источник: Стройкомплекс Москвы ✓ Надежный источник

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