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Переход через МЦД в районе Гвардейской улицы готов на 50%

Переход через МЦД в районе Гвардейской улицы готов на 50%

До конца года на пересечении улиц Полоцкая и Гвардейская построят пешеходный переход. Он располагается над путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и северным дублером Кутузовского проспекта.
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Надземный пешеходный переход готов наполовину. Продолжается отделка сооружения, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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Мост обеспечит безопасный проход граждан над железнодорожными и автомобильными путями. Кроме того, сооружение улучшит транспортную доступность районов Кунцево и Можайский.

Пешеходный переход станет одним из самых длинных в Москве. Сооружение протянется на 120 метров.

Руководитель Департамента строительства напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу возвести восемь внеуличных переходов через МЦД-1 до 2024 года. Сейчас идет строительство четырех объектов.

"Они позволят комфортно и безопасно переходить через пути в условиях интенсивного движения железнодорожного транспорта", – подчеркнул Загрутдинов.

Северный дублер Кутузовского проспекта – бессветофорная магистраль длиной 11 километров. Она дойдет до делового центре "Москва-Сити".

Первый Московский центральный диаметр открылся в ноябре 2019 года. Линия связала подмосковные города Лобня и Одинцово. Тогда же был запущен второй диаметр между городами Подольск и Нахабино.

Центральные диаметры – наземное метро Москвы. Интервал движения на МЦД приближен к подземке – с 5:30 утра до 1:00 ночи. В часы пик поезда ходят каждые пять минут.

Подвижной состав МЦД состоит из современных поездов "Иволга" с системой климат-контроля и Wi-Fi. Пассажиры могут оплатить проезд с помощью транспортной карты "Тройка".

В 2023-2024 годах планируется открытие третьего и четвертого диаметров. Они соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный.

Сейчас строится и реконструируется 11 станций будущего МЦД-4. До конца текущего года завершатся работы на остановочных пунктах Мещерская, Переделкино, Лесной городок.

Длина четвертого диаметра составит 86 километров. На нем будет 37 станций, с 17 из которых можно будет перейти на метро.

На будущем третьем диаметре реконструируется станция Крюково в Зеленограде. Она станет современным вокзальным комплексом с конкорсами, лифтами и эскалаторами.

МЦД-3 протянется на 85 километров. На диаметре будет 41 станция.

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Фото: М. Денисов, Mos.ru
Автор: 29 сентября 2022, 11:44 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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