Собянин рассказал о реконструкции станции Крюково в Зеленограде

В Зеленограде продолжается реконструкция железнодорожной станции Крюково, которая станет частью будущего третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Также в составе ТПУ построят остановочный пункт высокоскоростной магистрали до Санкт-Петербурга.

Возведенная в советское время станция Крюково станет современным вокзальным комплексом с конкорсами, лифтами и эскалаторами. Все будет сделано по стандартам, которые используются при строительстве московских транспортно-пересадочных узлов.

Площадь ТПУ превысит 16 тысяч квадратных метров. В его составе будут пассажирский терминал с кассами, три островные платформы с навесами от осадков, широкий подземный коридор, турникеты и туалетные комнаты.

Пересадочный узел будет доступен для маломобильных пассажиров: инвалидов, мам с колясками, пожилых и людей с багажом. Среду на станции сделают безбарьерной, включая лифты и эскалаторы.

Крюково станет конечным пунктом ленинградского радиуса будущего МЦД-3. Это полноценное наземное метро, с открытием которого поезда будут ходить гораздо чаще.

По словам Собянина, благодаря МЦД стоимость проезда снизится в два раза. Также пассажиры диаметра смогут совершать удобные пересадки на другие виды транспорта, добавил градоначальник.

Мэр отметил, что реконструируют и Привокзальную площадь. Пройти от вокзала к автобусным остановкам можно будет не выходя на улицу, подчеркнул Собянин.

Часть остановочных пунктов разместят на автомобильной эстакаде над вокзалом. Пассажиры смогут делать пересадку с одного вида транспорта на другой в два раза быстрее.

Остановки на площади перенесут ближе к выходу из пассажирского терминала. Также планируется организовать специальные места для стоянки такси.

Пассажиропоток станции Крюково МЦД-3 составит 50 тысяч человек в сутки. Это в 1,5 раза больше, чем сегодня.

Ранее власти столицы подписали с ОАО "РЖД" соглашение о строительстве 10 станций на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах. Стоимость работ составит около 170 миллиардов рублей. Завершится возведение трех новых и реконструкция семи существующих станций.

Первые два МЦД открылись в ноябре 2019 года. Они связали Одинцово и Лобню, Подольск и Нахабино. Подвижной состав диаметров состоит из поездов "Иволга" с системой климат-контроля и Wi-Fi. Оплатить проезд можно картой "Тройка".

Интервал движения на центральных диаметрах приближен к метрополитену. В часы пик составы ходят каждые пять минут. График работы МЦД аналогичен подземке – с 5:30 утра до 1:00 ночи.