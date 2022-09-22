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В Зеленограде пройдет капитальный ремонт спортшколы "Рекорд"

В Зеленограде пройдет капитальный ремонт спортшколы "Рекорд"

По проекту предусмотрены работу по обновлению фасада, восстановлению цоколя, а также замена дверей и окон. Кроме того, строители заменят кровлю и ее ограждение.
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Столичные власти активно занимаются развитием спортивной сферы. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля, теннисные корты и спортивные залы открываются во всех районах города. Жители российской столицы из года в год получают доступную инфраструктуру с современным оборудованием.

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На действующих объектах регулярно проводятся работы по обновлению. Качественная среда для занятий создается как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов. Так, капитальный ремонт ждет и спортивную школу олимпийского резерва "Рекорд" в Зеленограде.

Специалисты намерены очистить и оштукатурить стены и перегородки, обновить потолки и фасады, а также восстановить цоколь. Подробнее о запланированных работах рассказала председатель городского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

"По проекту предусмотрены работу по обновлению фасада, восстановлению цоколя, а также замена дверей и окон. Кроме того, строители заменят кровлю и ее ограждение", — отметила глава Москомэкспертизы.

Для отделочных работ специалисты намерены использовать высококачественные материалы. Они также заменят инженерные коммуникации: систему электроснабжения, хозяйственно-противопожарный водопровод, канализацию, систему отопления, а также вентиляции и кондиционирования воздуха. В здании школы будет установлена новая система охранной и пожарной сигнализацией.

Важно отметить, что лишь за текущий год в российской столице было открыто 14 объектов спортивных объектов. Как ранее заявил глава города Сергей Собянин, доступность спорта является одной из главных составляющих комфортной жизни москвичей.

К слову, сегодня полноценными спортивными зонами снабжают и новые образовательные учреждения. Так, недавно в Новой Москве открылась школа на 1325 мест. Ее ученики будут заниматься физической культурой в большом спортивном зале с современным оборудованием. Зона площадью 1584 квадратных метра вмещает площадки для детей разного возраста и трансформируемые трибуны. Уникальный зал подходит для занятий 30 видами спорта и районных соревнований. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

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Фото: mos.ru
Автор: 22 сентября 2022, 20:20 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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