В Зеленограде пройдет капитальный ремонт спортшколы "Рекорд"

Столичные власти активно занимаются развитием спортивной сферы. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля, теннисные корты и спортивные залы открываются во всех районах города. Жители российской столицы из года в год получают доступную инфраструктуру с современным оборудованием.
На действующих объектах регулярно проводятся работы по обновлению. Качественная среда для занятий создается как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов. Так, капитальный ремонт ждет и спортивную школу олимпийского резерва "Рекорд" в Зеленограде.
Специалисты намерены очистить и оштукатурить стены и перегородки, обновить потолки и фасады, а также восстановить цоколь. Подробнее о запланированных работах рассказала председатель городского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.
"По проекту предусмотрены работу по обновлению фасада, восстановлению цоколя, а также замена дверей и окон. Кроме того, строители заменят кровлю и ее ограждение", — отметила глава Москомэкспертизы.
Для отделочных работ специалисты намерены использовать высококачественные материалы. Они также заменят инженерные коммуникации: систему электроснабжения, хозяйственно-противопожарный водопровод, канализацию, систему отопления, а также вентиляции и кондиционирования воздуха. В здании школы будет установлена новая система охранной и пожарной сигнализацией.
Важно отметить, что лишь за текущий год в российской столице было открыто 14 объектов спортивных объектов. Как ранее заявил глава города Сергей Собянин, доступность спорта является одной из главных составляющих комфортной жизни москвичей.
К слову, сегодня полноценными спортивными зонами снабжают и новые образовательные учреждения. Так, недавно в Новой Москве открылась школа на 1325 мест. Ее ученики будут заниматься физической культурой в большом спортивном зале с современным оборудованием. Зона площадью 1584 квадратных метра вмещает площадки для детей разного возраста и трансформируемые трибуны. Уникальный зал подходит для занятий 30 видами спорта и районных соревнований. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".