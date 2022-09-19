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В Новой Москве открыли современную школу "Энергия"

В Новой Москве открыли современную школу "Энергия"

Для учеников будет организовано большое количество практических занятий. Для проверки теоретической базы учащиеся смогут воспользоваться кабинетом информатики или лабораторией для исследований.
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В российской столице семимильными шагами развивается система образования. В городе открываются современные школы, отличающиеся уникальным дизайном. В новых образовательных учреждениях оборудуют пространства, о которых прошлые поколения могли только мечтать. Власти Москвы не сомневаются, что для поколения будущего нужно строить школы будущего.

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Ультрасовременная крупная школа недавно открылась в Новой Москве. Расположенное на территории одного из жилых комплексов в поселении Сосенском образовательное учреждение может принять до 1325 учеников. Школа "Энергия" имеет собственный лабораторно-исследовательский центр, многофункциональный амфитеатр, двухэтажное кафе и большой спортивный зал.

Образовательный процесс в новом учреждении будет выстроен по принципу максимальной наглядности. Для учеников будет организовано большое количество практических занятий. Для проверки теоретической базы учащиеся смогут воспользоваться кабинетом информатики или лабораторией для исследований.

Принцип открытой коммуникации в школах будут обеспечивать стены, возведенные из прозрачных материалов. На первом этаже здания размещены кухня, зона раздачи и буфет с обеденым залом, на втором – двухэтажное кафе в стиле лофт. Особую атмосферу дополнят панорамные окна с видом на район.

Кроме того, в школе оборудованы зоны для проведения выставок и и других массовых мероприятий. К примеру, многофункциональный амфитеатр на 626 мест может превращаться в конференц-зал или театральную площадку.

Заниматься физической культурой ученики будут в большом спортивном зале с современным оборудованием. Зона площадью 1584 квадратных метра вмещает площадки для учеников разного возраста и трансформируемые трибуны. Уникальный зал подходит для занятий 30 видами спорта и районных соревнований.

Спортивная зона оборудована и во дворе школы. На территории площадью тысяча квадратных метров расположились тренажеры и футбольное поле. К слову, при строительстве школы специалисты сохранили существующий ландшафт и целостность экосистемы. Изломанные контуры здания позволили сохранить многолетние дубы, растущие на участке.

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Фото: mos.ru
Автор: 19 сентября 2022, 18:21 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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