На территории около ТПУ "Рижская" начались работы по благоустройству

Специалитсы заранее приступили к строительству подъездов и подходов к транспортному хабу. Обустраиваются также парковки, новые остановки, безопасные переходы и другие объекты.



Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развития транспортной системы города. Сегодня все районы Москвы связаны разветвленной сетью узких улочек и широкий магистралей. За счет строительства и ремонта дорог специалисты ускоряют транспортный поток, обеспечивая безопасность как водителей, так и пассажиров.

Сегодня в Москве на базе Рижского вокзала и станции МЦД-2 "Рижская" создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. В скором времени ТПУ объединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, а также три Московских центральных диаметра: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

Разумеется, специалисты комплекса городского хозяйства заранее приступили к строительству подъездов и подходов к крупному транспортному хабу. Обустраиваются также парковки, новые остановки, безопасные переходы и другие объекты.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, новый проект позволит сделать более комфортными существующие, а также обустроить альтернативные маршруты в районе ТПУ "Рижская" и одноименной строящейся станции БКЛ.

"Выполним необходимые изменения конфигурации улиц для организации новых маршрутов общественного транспорта, сделаем удобный подъезд к Рижскому вокзалу для такси", – отметил Петр Бирюков.

Первый этап работ затронет участки на Большой Переяславской улице, во 2-м Крестовском переулке, на съезде из Водопроводного переулка у Новорижской эстакады Третьего транспортного кольца. Там выставлены ограждения с сигнальными лампами, а также размещены информационные баннеры для обеспечения безопасности пешеходов и водителей.

Заместитель главы столичного региона добавил, что в ходе благоустройства специалисты уберут под землю воздушные кабельные линии, приведут в порядок и расширят тротуары, а также обустроят новые. Общая площадь пешеходной зоны в итоге составит почти 15 тысяч квадратных метров. Основные работы планируется завершить в 2023 году.

"Заменим асфальт на парковках и проезжей части, установим более 80 фонарей со светодиодными светильниками, пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, поставим три новых светофора и два реконструируем, сделаем островки безопасности", – добавил чиновник.