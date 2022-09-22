Почти все жилые дома и социальные объекты Москвы получили отопление

До сентября к отопительному сезону было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе, более 34 тысяч жилых домов.



С наступлением осени в российской столице установилась прохладная погода. Однако власти города заранее подготовились к отопительному сезону, поэтому тепло дали уже в начале сентября. Никаких технических проблем с переходом на зимний режим не возникло.

Первоначально отопление пришло в учреждения социального значения, в том числе, поликлиники, больницы, школы, детские сады и другие. Далее – жилые дома. На третьей очереди – объекты промышленной и торговой сферы, а также офисные центры.

На данным момент власти Москвы обеспечили теплом почти все жилые дома и социальные объекты во всех районах города. В предприятия торговли и промышлености тоже начало поступать отопление. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, сегодня специалисты городского хозяйства обеспечили теплоносителем 99% социальных объектов и 98% жилых домов. И это при том, что отопительный сезон в столице начался досрочно.

"Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком. Завершаются мероприятия по включению отопления в значимых социальных учреждениях и жилых домах, теплом обеспечены 99 и 98 процентов таких объектов соответственно", — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что оставшиеся городские объекты получат отопление в установленные по регламенту сроки. По словам заместителя главы столичного региона, из-за резкого похолодания властям пришлось досрочно переходить к зимнему режиму.

"По указанию мэра Москвы с 5 сентября начали подавать тепло по заявкам в социальные учреждения, в минувшее воскресенье приступили к включению отопления в жилых домах. Все системы и тепловые сети были полностью готовы, ранее провели все необходимые испытания и ремонтные работы", — уточнил Петр Бирюков.

Кроме того, руководитель комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка к отопительному сезону началась еще в мае. До сентября было приведено в соответствие свыше 74 тысяч объектов, в том числе, более 34 тысяч жилых домов.