Собянин рассказал о роли программы "Мой район" в комплексном развитии Москвы

Сергей Собянин посетил форум "Мой район", посвященный вопросам развития Москвы.

В Гостином Дворе проходит форум "Мой район", перед участниками которого выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал о реализуемых в столице проектах комплексного развития. "Мой район" остается главной программой в этом направлении вот уже несколько лет.

Во время выступления Собянин отметил, что Москва для местного – это вовсе не достопримечательности, известные на весь мир, а его район. Для горожан важно, какие у них подъезды, дворы, детские сады и школы, станции метро. Жители скалывают свое представление о городе исходя из комфортности среды.

Программа "Мой район" объединяет все услуги, досуг, рабочие места, транспорт и многое другое. Она должна удовлетворять самые высокие запросы горожан, считает мэр Москвы. "Это задача, требующая концентрации всех сил и усилий, ресурсов на многие годы, не на один", – отметил Собянин.

По его мнению, важно смотреть на тот или иной район столицы глазами местного жителя – обратить внимание на прокладку дорожек, выстроенную систему оказания услуг, благоустроенные дворы, происходящее в промышленных зонах и рядом с торговыми центрами.

"Качественный, современный район — это качественный и современный город Москва, где мы с вами живем", – сказал градоначальник.

В Манеже представлена выставка "Город для каждого", на которой гости смогут узнать, какие задачи реализует Москва. То же самое рассказывается и форуме в Гостином Дворе.

Напомним, "Мой район" – это комплексная программа развития городской среды, реализуемая в российской столице. Благодаря проекту условия для жизни в городе становятся более комфортными. Приводятся в порядок дворы и парки, строятся поликлиники, школы, детские сады, спортивные и культурные объекты. Для каждого района разрабатывается индивидуальный план работы, поскольку запросы горожан разнятся.

К слову, также Сергей Собянин рассказал о восстановлении зеленых территорий в Москве. По словам мэра, за последние 10 лет в столице реконструировали и создали 886 парков. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.